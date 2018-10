Edson Montaño va por más goles y quiere final

Quito -

Edson Montaño tuvo duras temporadas, afirma, ‘por falta de continuidad’. A sus 27 años, vive momentos dulces por ser el segundo artillero del torneo con 23 tantos y él, dice, quiere ‘muchos más goles’ que lleven al Aucas a lo más alto. Hoy, su equipo medirá a Emelec y la consigna, explica a este Diario, es ganar para pelear por ser primero en la etapa y disputar el título con Liga de Quito.

Este 2018 batió la marca de Gustavo Figueroa, Ariel Graziani y Santos González, quienes anotaron 19 goles en un año, ¿que siente?

Son nombres muy importantes en Aucas y para mí es un honor haberles superado. Ellos dejaron huella en el equipo y yo hago mi camino. Ojalá pueda marcar muchos más goles, pero para que el equipo llegue a lo más alto.

¿Imaginó así la temporada?

Uno se traza metas y la mía era anotar de 15 a 20 goles; gracias a mis compañeros superé eso.

¿Cuántos más anotaría?

Ojalá sean muchos, pero que sirvan para que Aucas llegue a la final.

¿Su mejor año?

Sí, he tenido continuidad y he jugado todos los partidos. En El Nacional también tuve un buen año (2013; 8 tantos).

A Emelec le marcó un gol cuando Aucas ganó 2-0, ¿cuánto puede variar ese juego con el de este día?

Emelec es muy duro, quizá no le ha ido bien de visita. Será una final porque igual pelea la etapa. Trataremos de hacer respetar nuestra casa.

¿El rival es débil de visita?

No, a veces ha jugado muy bien y no ha conseguido resultados. Recuerdo que con Liga de Quito hacía un buen juego, pero perdió (2-1).

¿Aucas tiene plantel para ganar esta etapa?

Hay un gran plantel que dará todo y peleará hasta el final.

¿Por qué sus actuaciones no han sido regulares en otras temporadas?

Por falta de continuidad. Este año debo agradecerle al DT Luis Soler. Si un jugador es bueno, puede ser mejor si es titular. La banca mata.

¿Por qué no destacó en Barcelona?

Por lo mismo. En el 2015 apenas jugué un partido de titular, luego solo ingresaba máximo 15 minutos. Cuando uno es titular hay una adrenalina diferente.

¿Cómo califica su paso ahí?

No fue bueno. Además de la falta de continuidad tuve lesiones. Fue un mal año, pero el club no tuvo nada que ver.

Jugó en el Gent de Bélgica y no destacó, ¿qué sucedió?

Era muy joven (en el 2010 tenía 19 años) y tuve un problema por convocatorias a la selección de Ecuador.

En el 2014 fue a jugar en el Newcastle de Australia, ¿por qué no se quedó?

llá me fue bien (en el 2014). Marqué 12 goles en 27 juegos. Me iban a renovar, pero tenía contrato con Barcelona y pidió mi regreso. Acá solo jugué un partido. Eso me incomodó, me causó frustración.

Ficha por Clan Juvenil en el 2016 y juega en la serie B, ¿imaginó que esa categoría iba a ser su futuro?

No. Siempre pensé que regresaría a la A. Estar en la B es dar un paso atrás si ya se ha jugado en la A. Este 2018 era una revancha para mí.

¿Cómo fue su niñez?

No tuve lujos, pero tampoco penurias económicas. Jugaba fútbol con mis amigos en las calles del barrio Suburbio 42.

¿Siempre fue delantero?

No, fui lateral derecho y luego volante en las formativas de Rocafuerte, Emelec, Barcelona y El Nacional. Mi hermano Luis, que jugó Emelec y en la sub-17 de Ecuador, marcaba muchos goles y ahí nació mi gusto por ser atacante.

¿Familia de futbolistas?

Mi padre Luis era zaguero, y jugó en el Everest.

¿Su opinión de un soborno?

Lamentable. No solo puede pasar en el Ecuador, sino en otras ligas. Eso mancha.

¿Le han llamado?

No, pero si me llegara a pasar lo denunciaría de inmediato.

El DT Darío Tempesta dijo que será difícil retenerlo por su excelente temporada

Es normal que se diga eso de mí, de John Cifuente (32 goles) o Bryan Angulo (22).

¿Le gustaría volver a salir?

A todo jugador le agradaría. Cualquier otro trabajador que reciba una propuesta donde le van a pagar diez veces más, ¿qué haría? Es una oportunidad para mejorar el bienestar de la familia. (D)

23

PUNTOS ORIENTALES

Con esa sumatoria, Aucas se ubica en sexta posición de la tabla, a dos unidades de Liga de Quito, líder de la etapa. Un triunfo ante los azules los pone en pelea por el paso a la final.