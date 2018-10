Julen Lopetegui: Los jugadores confían en mí y yo confío más en ellos

Madrid -

El cuestionado entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ignoró las especulaciones que apuntan a que está a punto de ser despedido e insistió en que solo está concentrado en el Clásico del domingo contra el FC Barcelona por La Liga española.

En una conferencia de prensa realizada este sábado, Lopetegui mostró poco interés en hablar sobre los cuestionamientos a su trabajo tras una serie de tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos por La Liga, una racha que ha dejado al campeón de Europa en el séptimo lugar de la tabla.

"Tenemos un partido suficientemente atractivo mañana como para pensar en ese tipo de historias que a mí no me ayudan a preparar el partido. Queremos llegar mañana con la mejor disposición posible", dijo Lopetegui antes de visitar al líder Barcelona en el Camp Nou.

"Yo me concentro en mi trabajo de entrenador, que es lo que puedo hacer para que mi equipo mejore (...) Tengo un 100 por ciento de energías y no gasto ni un 0,0001 en contestar a esa pregunta", sostuvo el técnico tras ser consultado sobre un potencial despido.

El tenso intercambio de palabras entre el entrenador y los reporteros se produjo tres días después de que el defensor Marcelo dijo luego de la victoria 2-1 del Madrid sobre el Viktoria Plzen por la Liga de Campeones que los periodistas criticaban al equipo porque estaban celosos de su talento futbolístico.

"Son situaciones que favorecen vuestro trabajo y muy poco el nuestro. Lo que me interesa de Marcelo es cómo entrena. Lo nuestro no es una situación irreversible, estamos en octubre. Vosotros veis el partido en una orilla y nosotros en otra y los intereses no coinciden", sostuvo Lopetegui.

Pese al momento por el que atraviesa el Madrid, Lopetegui destacó el apoyo que ha recibido de sus jugadores.

"Ellos confían en mí y yo confío más en ellos, no tengo ninguna duda. Eso lo que hace es refrendar que estamos trabajando bien y duro, con ganas de dar una alegría a nuestra afición. Vamos con la máxima ambición e ilusión, preparados para hacer un buen partido mañana", concluyó. (D)