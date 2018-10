Eduardo Hurtado: Dirigencia de la FEF alcahuetea cosas que no debe

Eduardo Tanque Hurtado dice que los futbolistas “ven mal” las contradicciones frecuentes entre Carlos Villacís y el DT Hernán Darío Gómez cuando hacen declaraciones sobre la Tricolor. Según el presidente de la FEF, contrató al Bolillo por la cercanía de la Copa América, pero para el colombiano ese torneo no es prioridad.

Villacís se ufanó con los amistosos contra Catar y Omán porque “estos partidos de fecha FIFA servirán para ir armando la base y el equipo ideal para eliminatorias y Copa América”. Para Gómez, la gira estuvo mal armada y no sirvió para sacar conclusiones.

En entrevista con el programa City Noticias, de Radio City, el exdelantero se refirió también al supuesto intento de Michael Arroyo de eludir un control antidopaje. “Los únicos alcahuetes son los directivos”, afirmó ayer el exariete esmeraldeño.

Según el Bolillo, para la Tricolor la Copa América servirá de ensayo; y se lo trajo, según Villacís, para que de urgencia dirija ese torneo. ¿Qué opina de esa contradicción?

Estuvimos sin DT titular largo tiempo y estaba Jorge Célico como interino y con él no se hicieron partidos en las fechas FIFA. Ahora estamos sorprendidos con lo que dice el Bolillo: que no es tan importante la Copa América (2019). Ya deberíamos pensar en llegar a una final y por todo lo que ha crecido nuestro fútbol también habría que tratar de ganarla.

¿Cómo habría tomado usted si en 1993 Dusan Draskovic les decía que la Copa no era prioridad y cómo lo toman los futbolistas actuales?

Por lo menos en mi época estar en la Selección ya era más que importante y como tal tomábamos los partidos amistosos y oficiales. Si nos decían que la Copa América en Ecuador no era prioridad, sí lo habría para nosotros. Ahora solo se debe pensar en Catar 2022, pero a la Copa y a la eliminatoria debemos ir con los jugadores más importantes. Incluso a los amistosos con Guatemala, Jamaica, Catar y Omán debieron ir los mejores.

¿Cree que cambiará esa postura de Gómez?

Aquí todo el mundo debe darse cuenta de que a Ecuador ya no se debe venir a tratar de descubrir el agua tibia. Al (fútbol del) país se debe venir a trabajar para tratar de salir adelante y aprovechar todo lo que se ha hecho con la Tri.

¿Los futbolistas pierden el respeto por el dirigente cuando pasan cosas como las de Villacís y Gómez?

Lo vemos mal. Desde la primera reunión Villacís le debió dejar a Gómez todo claro. La Tri y el país quieren llegar lejos en todo lo que participemos. Los exjugadores que ahora somos técnicos aspiramos a que las cosas cambien, que la dirigencia no piense de esa forma. Ecuador fue a tres mundiales, se ganó la Libertadores. A nivel de selecciones se ha logrado mucho y no se puede retroceder.

Cinco futbolistas escaparon de la Casa de la Selección y aparentemente ahora uno trató de eludir un control antidopaje. ¿Para los jugadores es una carga pesada ser figura pública y dar buenos ejemplos?

Sí es muy pesada. Uno como futbolista sabe que se hace muy conocido y que hay que ser ejemplo, pero en este tema los culpables son los directivos. Sonará fuerte pero son alcahuetes. En el caso de Michael (Arroyo) –y soy muy amigo suyo– médicos doctores, directivos y los de la Unidad Antidopaje se dieron el lujo de ir a buscarlo a la clínica (para tomarle la muestra). Eso es alcahuetar algo que no debe ser. Así los jugadores no van a aprender nunca y no podrán dar buenos ejemplos a los chicos. Esto debe cambiar. No digo que multen a Michael, pero ya en el siglo XXI los futbolistas deben pensar distinto y los directivos deben ayudar también.

Hay que pensar en la Copa América. Habría sido una irresponsabilidad no contratar al técnico. Cuando iba por la calle, la gente me preguntaba cuándo íbamos a contratar al entrenador.

Carlos Villacís, en julio pasado A partir de que llegue prepararé al equipo para pensar en octubre (del 2019, cuando se inicie el premundial). La Copa América es el mejor momento para preparar la eliminatoria.

Hernán Gómez, en agosto anterior Declaraciones como las del ‘Bolillo’ y del presidente de la FEF hacen que Ecuador retroceda y no debe ser así. Hay que salir a adelante y tratar de ganar todo: amistosos, torneos internacionales y escalar posiciones.

Eduardo Hurtado, exjugador tricolor

