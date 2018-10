Directorio de FEF pide explicaciones a principal Villacís

El vicepresidente y los siete vocales del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresaron su desacuerdo ante recientes declaraciones del principal del organismo deportivo, Carlos Villacís, respecto de sus funciones en la FEF y el vigente caso de supuesto amaño de partidos en el balompié ecuatoriano.

Villacís en el programa web Tarjeta Dorada había manifestado sobre su actividad en la Ecuafútbol: “Esto de estar en la Federación... Mi familia, mi nieto, mis amigos me dicen: ‘Carlos, ya bota esa pendejada’”.

“Recalcamos a la opinión pública que dicha aseveración, emitida por el representante legal de la FEF no es compartida en lo absoluto por quienes suscribimos esta misiva”, señala un comunicado firmado ayer por la mayoría de los miembros del directorio de la FEF.

Y agrega: “Sus declaraciones en anteriores ocasiones nos han llevado a imprevistos legales y reglamentarios”.

Villacís respondió a la misiva en la tarde del martes al señalar la “creación de un entorno (hostil) en contra (dentro de la federación) de mi persona; todo critican, todo es malo. Mañana (hoy) hay reunión de directorio y ya lo hicieron público (el comunicado)”.

En el documento se pide además que Villacís justifique sus declaraciones respecto de su supuesto conocimiento de que “26 partidos del balompié nacional fueron amañados”, algo que el principal niega saber.

“Yo no he dicho que hay 26 partidos amañados. No sé de dónde sale eso”, exteriorizó Villacís a periodistas ayer. (D)