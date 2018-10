Damián Díaz: El día que Barcelona gane en Casa Blanca será en un partido histórico

El volante creativo de Barcelona Sporting Club, Damián Díaz, en entrevista con la radio guayaquileña CRE Satelital habló de sus objetivos con la camiseta amarilla y aseguró que el día que derroten a Liga de Quito en su estadio (donde nunca han podido ganar desde su inauguración en 1997), será en un día histórico. Además mencionó que no piensa todavía en retirarse del fútbol (tiene 32 años) pero que le gustaría terminar su carrera en el 'ídolo'.

El exjugador de Boca Juniors confirmó que aún se encuentra en estapa de recuperación por su molestia en la rodilla izquierda, pero que intentará llegar al compromiso de este domingo ante Macará (17:30).

El argentino-ecuatoriano reveló las razones por las que volvió a Barcelona luego de estar casi 5 años en el fútbol árabe. “Uno se siente mejor siendo importante en un equipo antes que con la plata, por más plata que tengas no la vas a poder usar. Quiero que se me recuerde de la mejor manera, quiero tratar de dejar algo en el club y volví de Arabia por sentir el cariño de la hinchada, allá lo había perdido. Gano menos plata que afuera pero me siento como en casa”, señaló el 'Kitu'.

Sobre el invicto que tienen los albos en su casa cuando los visita Barcelona, Díaz mencionó: "Yo creo que es más de ellos (LDU) que de nosotros. El día que le ganemos a Liga en Casa Blanca será un día histórico, en un partido importante, no va ser en un partido normal de campeonato. Ellos se cuidan mas en su cancha de no perder que tratar de ganarnos".

Por último, el '10' canario explicó el papel que cumple junto con Matías Oyola, Segundo Castillo, Oswaldo Minda, entre otros; como los más experimentados dentro del club. "Uno intenta siempre ayudar a los chicos, que ellos vean, el llegar temprano, ser los primeros en estar al desayuno o los últimos en irnos, eso lo tenemos muy claro, Matías (Oyola), Ariel (Nahuelpán), siempre buscamos la manera de ser un ejemplo para los más chicos", concluyó. (D)