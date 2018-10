Antonio Valencia espera que Cristiano Ronaldo tenga una gran bienvenida en Old Trafford  

Entrevistado por el canal oficial del Manchester United, Antonio Valencia espera que Cristiano Ronaldo tenga una gran bienvenida a Old Trafford, lugar que considera como su casa. Ya de vuelta en la convocatoria de su equipo para el duelo de Champions ante la Juventus, el ecuatoriano recordó la final del torneo que perdió ante el que considera como "el mejor FC Barcelona de la historia", en 2011 (3-1).

“Para mí, fue el mejor Barcelona de todos los tiempos. Estábamos muy tranquilos porque sabíamos que también estábamos en un gran momento. Acabábamos de ganar la Premier y los muchachos estaban jugando bien. Era uno de esos partidos en los que podíamos pelear por todo pero cuando te enfrentas a alguien como Lionel Messi, nunca sabes qué puede pasar”, expresó el 'Tren Amazónico'.

"Fue una verdadera pena no ganar esa Champions, pero me sentí orgulloso del trabajo que hicimos en ese torneo”, añadió.

Sobre el duelo de este martes ante la Juventus, que es líder y está invicto en el torneo local, Valencia comentó: “Sabemos que tienen algunos jugadores de calidad. Tienen a Cristiano, por supuesto, y también están Douglas Costa, Cuadrado y un montón de jugadores. Tienen un montón de calidad y sabemos que serán dos partidos complicados, pero necesitamos pelear duro y jugar nuestro fútbol, debemos salir a la cancha con carácter y actitud, y jugar por nuestros hinchas y nuestras familias”.

Finalmente, el ecuatoriano espera que el astro portugués tenga la mejor de las bienvenidas cuando pise el césped de Old Trafford, lugar que lo acogió entre 2003 y 2009. “Todos saben que Cristiano es un jugador increíble. Un jugador que ahora tiene 33 años y que sigue anotando y peleando fuerte. Ojalá que tenga una gran bienvenida, una de las mejores en Old Trafford, su casa. Siempre ha dicho que ama a este equipo, lo cual me agrada", estimó el ecuatoriano.

No obstante, espera que no esté en el mejor de sus días y que "los que lo tenemos que marcar, podamos ser capaces de detenerlo y que sea nuestro equipo el que juegue bien”. (D)