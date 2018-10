José Mourinho explica por qué Antonio Valencia no ha tenido minutos con el Manchester United

José Mourinho, estratega del Manchester United, explicó este lunes los motivos por los cuales el ecuatoriano Antonio Valencia no ha tenido minutos últimamente con los 'Diablos Rojos'. El ecuatoriano no fue de la partida en el empate a dos goles ante el Chelsea en Stamford Bridge y tampoco estuvo en el banco de suplentes.

La prensa inglesa rumoraba que el ecuatoriano había sido 'castigado' por el entrenador portugués luego de haber dado 'me gusta' a la publicación de una cuenta en Instagram que pedía la salida de 'Mou'. Sin embargo, el mismo DT se encargó de desmentir dicho rumor y a su vez; explicó los verdaderos motivos de la ausencia del 'Tren Amazónico'.

“La razón es que estuvo 10 días sin entrenarse debido a un problema. No por una lesión, por un problema que tuvo una cirugía muy complicada en su boca. Y 10 días sin entrenamiento quiere decir que necesitaba un poquito más de tiempo para recuperar su nivel”, explicó el portugués en rueda de prensa previo al compromiso de este martes ante la Juventus por Champions League.

El exentrenador del Real Madrid no confirmó si el ecuatoriano será de la partida o estará en el banco de suplentes en el compromiso ante los italianos, que significará el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Pero al considerar que no está en su mejor nivel por no haber entrenado con regularidad, es poco probable que reaparezca en un partido de suma importancia para los objetivos del equipo. (D)