Opción de liderar la etapa se juega hoy en el Jocay

“Son fechas decisivas” y Aucas apunta a la sorpresa. El equipo oriental visita a Delfín con la posibilidad de llegar al liderato de la etapa, los que se vienen son rivales que pelean por el mismo objetivo, “por eso no podemos relajarnos”, señaló el volante Fernando Hidalgo.

El capitán oro y grana enfatizó en que “el equipo está para pelear la etapa”, pero para seguir camino a la punta hay que vencer a un rival “complicado, y más porque está en pelea a pocas fechas de cerrar la etapa”.

“A ocho jornadas del final no pensamos en rivales directos o accesibles, todos los partidos los enfrentamos como finales, no puede haber exceso de confianza porque eso nos lleva a bajar el nivel, a relajarnos, y eso no ayuda a ganar confianza para pelear arriba en la tabla”, comentó Hidalgo.

De ese relajamiento también refirió el DT Darío Tempesta. “En esta pelea primero hay tensión, pero a medida que se va ganando el grupo se va distendiendo y ahí se cometen errores, lo que nos pasó con Técnico Universitario (derrota 3-0), por eso hay que ajustarnos, se analizan errores y se trabajan”, apuntó el estratega.

Por calendario, Tempesta habló de enfrentar al rival “que más posibilidades tiene de ganar la etapa, pero los partidos hay que jugarlos, por eso vamos a ir a pelar, será de los partidos más difíciles”, dijo el DT.

Solo un punto separa a Delfín de Aucas (23) en la tabla, y a los orientales dos del líder Macará. Los celestes visitan mañana a Emelec, por lo que con un tropiezo del puntero la opción de liderar la tabla está abierta para orientales y cetáceos. (D)

Delfín

Ortiz; Perlaza, H. Cangá, Riveros, Nazareno; Godoy, Piñatares, Arismendi, Chicaiza; Garcés, Ordóñez. DT: Fabián Bustos.

Aucas

Fernández; Mina, Lara, Romero, H. Quiñónez; Rizotto, J. Quiñónez, Vivar, Bonett, Rodríguez; Montaño. DT: Darío Tempesta.

Árbitro: Guillermo Guerrero.

Hora: 20:15.

Estadio: Jocay.

Transmite: GolTv.