Vega quiere un título sin finales para Liga

Quito -

Édison Vega fue capitán de Deportivo Quito (equipo que milita en la segunda categoría), Barcelona y ahora lo es de Liga de Quito, pero con ninguno logró ser campeón, algo con lo que se ilusiona en este 2018. Apunta que el objetivo es ganar el título sin jugar finales. Hoy, el club albo medirá a un ‘complicadísimo’ Deportivo Cuenca, dijo Vega a este Diario.

¿Es un sueño ser campeón?

Sí, sería mi primer título y a la vez muy importante porque el club celebra su centenario (el 23 de octubre de 1918 se fundó el Club Universitario, que luego el 11 de enero de 1930 pasó a ser Liga Deportiva Universitaria). Será un orgullo si logro levantar ese trofeo después de varios años en que no hemos podido (el último título fue en el 2010).

¿Son favoritos?

No, nunca. Desde que se inició el año quisimos demostrar con trabajo que podíamos conseguir resultados. Así logramos el cupo a la (eventual) final (ganaron la primera fase). Ahora luchamos para ser campeones directos.

¿Es posible para Liga ser campeón sin jugar finales?

Ese es el objetivo en Liga. Eso está en nuestra mente y solo depende de nosotros.

¿Cuál es la clave?

La unión del grupo. A veces no hemos jugado bien, pero la actitud de todos ha ayudado para conseguir resultados.

¿Hay un equipo favorito?

No, el campeonato es muy competitivo. El que cometa menos errores será el que gane la etapa y nosotros queremos ser ese equipo.

¿Una responsabilidad ser capitán azucena?

Más allá de llevar la cinta, hay que ser un buen compañero y amigo para conversar con ellos y ayudarlos (a los futbolistas), porque cada uno tiene problemas personales.

¿El 2018 es una revancha, debido a que en el 2017 fue usted muy criticado?

No. Cuando me tocó actuar de lateral izquierdo lo hice para transmitir mi predisposición. Es cierto que recibí muchas críticas, pero las asimilé. El fútbol y la vida dan nuevas oportunidades y hay que aprovecharlas. Los campeones no se hacen de la noche a la mañana, sino que siempre tendrán caídas y levantadas.

¿Qué análisis hace del Deportivo Cuenca?

Ha sido complicadísimo (este año hubo dos triunfos morlacos y un empate), pero sabemos que nos jugamos más que una final y trataremos de hacer prevalecer nuestra condición de local. (D)

Liga de Quito

Gabbarini; Quintero, Guerra, Pellerano, Cruz; Vega, Intriago; A. Julio, J. Julio, Guerrero; Anangonó. DT: Pablo Repetto.

Deportivo Cuenca

Heras; Carabalí, Cangá, Sosa, Bagüí; Martínez, Mosquera, Larrea, De La Cruz; Rojas, Pita. DT: Richard Páez.

Árbitro: Roberto Sánchez.

Hora: 18:10.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Transmite: Goltv.