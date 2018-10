Nassib Neme: Hemos llegado al límite, hemos tocado fondo como FEF

Tras hacerse público varios capítulos del denominado "Caso Macará", el presidente de Emelec Nassib Neme exteriorizó un mensaje a los dirigentes de clubes que integran la LigaPro de Ecuador.

Neme le contó a EL UNIVERSO que "pensó varias veces" antes de exponer su opinión ante los demás directivos porque, subraya, "estamos en medio de una relación tóxica".

Piensa que para enfrentar los casos de corrupción ventilados desde el pasado lunes, "la LigaPro y su organización es el escenario correcto y aún no contaminado".

"No parecemos conscientes del drama potencialmente letal que se desarrolla al interior de nuestras organizaciones deportivas, en consecuencia de la LigaPro. Nadie puede presumir de ser invulnerable, y todos estamos obligados a mostrar madurez mental para controlar nuestras emociones o deseos de figuración y medir las consecuencias de nuestros actos. Estamos frente a una situación perturbadora, pero no podemos actuar igual que la FEF los últimos 20 años", inició el titular azul.

Agregó: "Niños con bigotes, muertos que aparecen jugando fútbol, adulteración de edades por centenares de casos, suplantación de identidades, jugadores extranjeros actuando con falsa identidad de ecuatorianos, denuncias de sobornos con aparentes pruebas circunstanciales unas veces y en otras con evidencias documentales pero desestimadas por la FEF. Persecución a varios dirigentes por pensar diferente, suspensión de sus actividades como tales por decir lo que piensan o por defender a sus clubes. Difamaciones recurrentes sin que autoridad deportiva alguna responda para poner orden. etc etc. Estamos en medio de una relación tóxica que se ha vuelto adictiva y también poderosa; es decir, cualquier cosa "no basado en hechos".

Al finalizar, el titular de Emelec sostiene que "la resolución de la LigaPro el día de ayer fue tomada "basada en hechos". Además expone que en la FEF "burlan los reglamentos"

"Creo hemos llegado al límite. Todo lo que ha sucedido en la FEF y sus órganos de funcionamiento durante los últimos 20 años; pero, y también muy especialmente los últimos tres años en una suerte de desgobierno total. Lo que hoy haga la FEF no nos debería importar, hemos tocado fondo como Federación Ecuatoriana de Fútbol. Burlan los reglamentos", concluyó el principal directivo del cuadro millonario. (D)