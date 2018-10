Supuesta extorsión se trata en campo fiscal y deportivo

Quito -

La denuncia por una supuesta extorsión planteada por Miller Salazar, presidente de Macará, ante Genaro Huacón, tuvo respuesta también mediante vía legal por una solicitud interpuesta por el afectado a la Fiscalía de Tungurahua, adonde acudirá hoy para presentar lo que llama ‘evidencia’ de los diálogos mantenidos con el dirigente y jugadores para ‘arreglar’ el partido Macará-El Nacional del 1 de octubre (2-2). Ecuafútbol y la Liga Profesional también investigan el caso.

La demanda de Salazar es por “tentativa de extorsión”; sin embargo, Huacón, que oficia de intermediario con jugadores, aseguró “no entender” el motivo de esta denuncia y arremetió contra el directivo ambateño.

En diálogo con radio La Redonda, Huacón expuso su versión. “Mi nombre ha sido involucrado en esto de arreglo de partidos, estoy manchado y lo admito. Pero no por eso hay lo que dice el señor Miller Salazar, que dice que lo estoy extorsionando. Él fue quien me contactó para que arregle el partido con El Nacional”, dijo.

Apuntado como mediador en partidos de Serie B y segunda división, Huacón aceptó que hubo intención de arreglar el juego entre Macará y El Nacional. “Él (Salazar) me dio luz verde para que empezara a trabajar con jugadores, pero luego habla de extorsión, pero por qué no habló antes y esperó a última hora, esperó a estar arrinconado para poner una demanda. Recibí depósitos desde Ambato y Quito, luego de eso llamaron a pedir que me quede frío, que la vuelta ya está lista, pero que me quede frío. Tengo audios con amenazas”, dijo.

Huacón respondió con medidas legales y manifestó que presentará hoy sus pruebas a la Fiscalía de Tungurahua, “los respaldos de las llamadas, conversaciones mantenidas con el directivo y jugadores. No es que él siguió la conversación por juego”, apuntó.

Por el caso, la Ecuafútbol abrió expediente disciplinario a Macará. “Pedí que se actúe con todo el rigor del reglamento y según la ética de procedimientos”, dijo el presidente Carlos Villacís, mientras la Liga Profesional reúne hoy a su Comité Directivo para analizar el tema. (D)