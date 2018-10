Denuncia en contra del presidente de Macará por el supuesto amaño del partido ante El Nacional

Livinston Genaro Huacón Carbo, implicado en la problemática por el supuesto amaño en el partido entre Macará y El Nacional en la Fecha 12 (empate a dos goles), hizo pública una denuncia en contra de Miller Salazar, presidente de la institución ambateña. La razón de la denuncia sería por las amenazas en contra de Huacón para que guarde silencio.

Desde el pasado lunes circula un audio en redes sociales donde se puede escuchar a Huacón ofrecer un arreglo con jugadores de El Nacional, acto que fue denunciado el pasado 9 de octubre por el mandatario de la institución ambateña, once días después de haber recibido la propuesta.

"El fútbol ecuatoriano está ligado a la mafia. Es el último partido que trabajo en esto", mencionó Huacón el pasado 10 de octubre (un día después de la demanda de Salazar) a la Radio Redonda.

Este miércoles, en diálogo con la emisora ambateña Stereo Fiesta, Huacón reconoció que su voz es la que figura en los audios junto con la de Salazar; asegurando tener más audios que involucran a ambos en el supuesto amaño. "Es mi voz la de los audios con Miller Salazar, tengo más audios 'pepa'. Tengo un audio con un jugador de El Nacional que me da el ok, revisen un jugador va al banco de los suplentes y saluda a todos, era la señal que me pidieron".

"El Sr. Salazar me dice tengo luz verde y que ya me manda 300 camisetas (dinero a depositar), tengo de 15 a 20 audios, todo grabado, le ofrecí mis servicios para el partido contra El Nacional", agregó.

Huacón no comprende la causa de la demanda en su contra, ya que según él; no es la primera vez que mantiene contactos con el presidente de Macará. "No entiendo porque el Sr. Salazar me pone una demanda de extorsión, si hablamos 5 a 6 veces más", dijo.

Por su parte la LigaPro de Ecuador, sugiere que se investiguen los hechos para "determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los mismos".

(D)