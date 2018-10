Guillermo Almada: Para nosotros Guayaquil City es el Real Madrid

Guillermo Almada, DT de Barcelona Sporting Club, sostuvo un diálogo con Radio Caravana donde tocó la actualidad que vive el equipo canario luego de ganar el Clásico del Astillero y poner fin a la mala racha que tuvo a los toreros sin ganar durante ocho fechas.

El estratega además manifestó que no pondría trabas a un posible llamado a la selección de Ecuador a jugadores del plantel y adelantó el duelo que tendrá el próximo sábado por la Fecha 15 ante Guayaquil City, equipo al que catalogó como "un hueso duro de roer".

"Tenemos que ser capaces de que la victoria nos de la tranquilidad de seguir peleando, pero nos quedan partidos tracendentales, Guayaquil City es un hueso duro de roer. Tenemos la obligación de ganar", dijo el uruguayo a la radio porteña.

Los canarios tienen un saldo negativo en los tres encuentros que han disputado ante el equipo ciudadano. Dos derrotas y una victoria han sido los resultados en la presente temporada, cabe recalcar que ambas derrotas fueron en el estadio Monumental. "Para nosotros Guayaquil City es Real Madrid, hay que definirlo de esa manera", apuntó el estratega.

Sobre futuras convocatorias por parte de Hernán Darío Gómez a la selección nacional, en el caso de requerir algún futbolista torero, Almada sostuvo que: "Para nosotros es un orgullo tener jugador en la Selección, tuvimos predisposición para cualquier convocatoria, no dije que no me convoquen a algún jugador".

Finalmente, el DT de 49 años aseguró que es complicado que Damián Díaz y Michael Arroyo puedan jugar el sábado por lesiones que atraviesan ambos futbolistas. Díaz salió lesionado en el partido ante Liga de Quito jugado en el Monumental el pasado 29 de septiembre, lo que le impidió estar ante Delfín y Emelec. Mientras que 'Gambetita' terminó con una lesión en una de sus rodillas luego del Clásico del Astillero, incluso fue llevado a una clínica finalizado el compromiso. (D)