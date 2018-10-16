Ecuador vs. Omán | Amistoso internacional en Doha [EN VIVO]

Ecuador cierra gira por Qatar con amistoso ante Omán
Ecuador cierra gira por Qatar con amistoso ante Omán
La selección ecuatoriana termina este martes su gira por Qatar.
Fútbol Internacional
16 de Octubre, 2018 - 10h20
16 Oct 2018 - 10:20

Ecuador, que además se alista para la Copa América Brasil-2019 y las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar-2022, rinde este martes su última prueba en su gira por Medio Oriente cuando se enfrente a su similar de Omán.

Para este compromiso, la Tricolor formará con Alexander Domínguez; Aníbal Chalá, Luis Caicedo, Robert Arboleda y Cristian Ramírez, en la defensa; Carlos Gruezo, Alan Franco, Sebastián Méndez y Joao Plata, en la línea de volantes; para dejar a Junior Sornoza y Miler Bolaños, en el ataque.

Alineaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez; Aníbal Chalá, Luis Caicedo, Robert Arboleda y Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Alan Franco, Sebastián Méndez y Joao Plata; Junior Sornoza y Miler Bolaños.

Omán: Al Habsi; Al Musallami, Al-Jabri, Nadir Awadh y Al Sheyadi; Al-Maqbali, Al-Alawi, Al-Fazari y Al-Mushaifri; Al-Rezeqi y Al-Mandhar.

Transmite: DirecTV (635 y 1635).

Ecuador vs. Omán | Amistoso internacional en Doha [EN VIVO]
Fútbol Internacional
2018-10-16T10:35:46-05:00
La Tricolor formará con Alexander Domínguez; Aníbal Chalá, Luis Caicedo, Robert Arboleda y Cristian Ramírez, en la defensa; Carlos Gruezo, Alan Franco, Sebastián Méndez y Joao Plata, en la línea de volantes; para dejar a Junior Sornoza y Miler Bolaños, en el ataque.
El Universo

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