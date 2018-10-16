Ecuador vs. Omán | Amistoso internacional en Doha [EN VIVO]

Ecuador, que además se alista para la Copa América Brasil-2019 y las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar-2022, rinde este martes su última prueba en su gira por Medio Oriente cuando se enfrente a su similar de Omán.

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Para este compromiso, la Tricolor formará con Alexander Domínguez; Aníbal Chalá, Luis Caicedo, Robert Arboleda y Cristian Ramírez, en la defensa; Carlos Gruezo, Alan Franco, Sebastián Méndez y Joao Plata, en la línea de volantes; para dejar a Junior Sornoza y Miler Bolaños, en el ataque.

Alineaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez; Aníbal Chalá, Luis Caicedo, Robert Arboleda y Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Alan Franco, Sebastián Méndez y Joao Plata; Junior Sornoza y Miler Bolaños.

Omán: Al Habsi; Al Musallami, Al-Jabri, Nadir Awadh y Al Sheyadi; Al-Maqbali, Al-Alawi, Al-Fazari y Al-Mushaifri; Al-Rezeqi y Al-Mandhar.

Transmite: DirecTV (635 y 1635).