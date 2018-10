¿Quién le enseña a Mariano Soso a ganar de visita con Emelec?

Diez oportunidades, cero aciertos. Esa es la adversa suerte con la que ha corrido Mariano Soso de visitante en la conducción de Emelec, club que fuera del estadio Capwell no ha vencido desde el 19 de mayo pasado, cuando aún estaba al mando el uruguayo Alfredo Arias.

Con el entrenador argentino, los eléctricos sumaron apenas cuatro puntos de 30 que han disputado en seis escenarios de Quito, Sangolquí, Cuenca, Ambato y Guayaquil. En esos lugares, lejos de su casa, los millonarios “se desfiguran” y Soso evidencia ‘no saber jugar en el Ecuador’, a criterio de dos comentaristas y un exfutbolista azul.

Según el exgolero millonario Israel Rodríguez, no solo “se le ha hecho una costumbre” al Emelec de Soso no vencer de visita, sino que el plantel “no rinde al 100 %” en general, incluso cuando gana en el Capwell. Aquella, aseguró, es una de las causas por las que Soso no ha podido celebrar con sus dirigidos en estadios ajenos: “(Afuera) Emelec se desfigura y este es un problema que aumenta”.

Con Rodríguez coincidió Mario Canessa, comentarista de radio Diblú, para quien el adiestrador argentino “no sabe jugar en el Ecuador” y, en este sentido, “no reconoce los problemas (de su plantilla) al actuar como visitante”.

“(Soso) debe saber que, geográficamente, este campeonato es complicado. Si no se recogen puntos afuera (de visita) es muy complicado aspirar a ser campeón. Eso le está pasando a Emelec en esta época tan sensible del torneo”, manifestó Canessa.

En sus diez últimas salidas, el cuadro eléctrico apenas sumó cuatro unidades, un pobre equivalente al 13,33 % de efectividad. La última vez cayó (1-0) ante Barcelona en el Monumental, sin Soso en el banquillo por suspensión. Ahora a los azules les restan cuatro duelos de visita en esta segunda etapa del certamen nacional (contra Aucas, Deportivo Cuenca, Guayaquil City y Técnico Universitario).

Para Paco Álvarez, especialista de radio Caravana, la imposibilidad eléctrica de imponerse fuera de su cancha pasa por un tema mental. “En condiciones adversas (Soso) no ha sabido llegar al jugador, lo que les significa una sobrecarga. Si no logra liberarlos, difícilmente el equipo se va a levantar”.

¿Quién le enseña a ganar, entonces, a Soso de visitante? “Nadie más que él mismo”, dijo Rodríguez, mientras que para Canessa será “la experiencia, y le costará tiempo”. Para Álvarez, en tanto, serán los mismos futbolistas millonarios: “Ellos ya saben cómo ganaron fuera (antes del arribo del DT) y así lograron títulos (las coronas 2015 y 2017 las selló de visita)”.

La última victoria de Emelec fuera del Capwell se remonta a aquella lograda frente a Independiente del Valle (0-2) en la fecha 14 de la primera fase de este torneo. Fue el partido con el que el DT Arias se despidió del balompié ecuatoriano, dos semanas antes de que Soso asumiera como estratega. (D)