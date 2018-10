Malestar en cuerpo técnico de Emelec por el arbitraje de Roddy Zambrano y la ausencia de Arroyo al control de dopaje

En el cuerpo técnico de Emelec surgió malestar debido a la conducción arbitral del central Roddy Zambrano en el Clásico del Astillero -ganado por Barcelona 1-0- y la ausencia del volante canario Michael Arroyo ante el control de dopaje, al cual debió asistir luego del final del partido disputado el domingo, en el Monumental.

El asistente técnico Diego Buján representó al equipo azul en la rueda de prensa pospartido, ya que el DT Mariano Soso cumple una suspensión.

Consultado por el cambio del ofensivo Carlos Orejuela en el entretiempo, Buján respondió: "Decisiones arbitrales condicionaron el partido. Fue uno de los motivos por el cual salió Carlos Orejuela, porque estaba amonestado y teníamos temor, como algunos futbolistas más que también lo estaban, que el árbitro (Zambrano) nos expulse injustamente a un futbolista y quedáramos con diez".

El asistente de Soso criticó duramente a Michael Arroyo y la organización del Clásico porque el volante ofensivo canario no se sometió -como el reglamento lo estipula- al control de dopaje en el momento indicado. Aparentemente Arroyo no se dirigió ni al camerino del estadio y abandonó en una ambulancia el Monumental por una supuesta lesión en la pierna derecha.

"Quiero aclarar en el nombre de Mariano Soso y del resto del cuerpo técnico, que lamentamos profundamente el accionar del futbolista Arroyo, que no se presentó al control antidopaje. Este tipo de accionar al fútbol ecuatoriano, particularmente, no lo mejora en nada. Hay que ponerle la lupa a este asunto", reaccionó Buján.

Agregó que la falta de Arroyo al procedimiento FIFA "no es una cuestión menor; el futbolista no se presentó al cotrol antidopaje y eso es una falta grave. La Comisión de Disciplina seguramente se va a encargar de sancionarlo y de que este problema no pase inadvertido".

En tanto, el departamento de comunicación torero, explicó después del Clásico por vía WhatsApp que Michael Arroyo "se realizó el examen de dopaje en la clínica, donde compareció el médico de la FEF. El jugador sí se realizó el control antidopaje y también tiene una lesión".

Y la misma jefatura de prensa de la institución indicaba vía Twitter: "Informa el Dr. Peralta que luego de realizar las imágenes necesarias al jugador Michael Arroyo, el diagnóstico final es: Luxación tibioperonea proximal derecha".

Adicionalmente, este lunes el club reiteró por vía WhatsApp que Arroyo "se realizó la prueba como debe ser, ante la presencia del médico designado para el control del partido y un delegado de Emelec (doctor Gustavo Pezo)". (D)