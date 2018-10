Leonel Nazareno "cerró bocas" y rompió en llanto luego de la victoria de Liga de Quito

Fue figura en el triunfo de Liga de Quito (1-0) sobre Universidad Católica. El mismo DT Pablo Repetto reconoció el trabajo del golero Leonel Nazareno; sin embargo, el esmeraldeño se mostró inconforme con el poco espacio con los albos esta temporada.

Nazareno estuvo en el arco como sustituto del lesionado Adrián Gabbarini, y fue decisivo para salvar "un partido que se definía por un gol, por eso destacar su actuación", dijo Repetto.

Pero posterior al juego Nazareno explotó, y en diálogo al borde del campo reprochó la actitud del entorno albo. "Se me salen las lágrimas porque me duele que no confíen en mí", dijo Nazareno a la cadena Gol TV.

El golero de 24 años cerró la temporada 2017 como titular en el arco azucena, pero en enero llegó el argentino Gabbarini y Nazareno quedó relegado, con tres juegos disputados en el torneo. En el último, ante los santos, fue designado figura de la cancha.

Entre sollozos, el guardameta dedicó la actuación a su familia, pero había más por decir. "El año pasado creo que hice un buen trabajo, pero no confiaron en mí, con esto les dejo la boca cerrada a algunos hinchas y técnico. Con esta actuación demostré que estoy listo para cuando quieran, bajo los tres palos", expresó.

Consultado Repetto sobre las declaraciones de su golero, el uruguayo evitó polémicas. "Lo tomo que me dedicó a mi de manera positiva. Hay cosas que las manejamos a la interna, él sabe que le dimos respaldo, no cuando inició la temporada sino en los últimos días, es así, no busquemos lo negativo, veamos lo positivo porque la cosa viene por ahí, pero su actuación me alegra por él y por el equipo", apuntó Repetto. (D)