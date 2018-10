Paúl Vélez, con bronca por empate de Macará con Delfín

Macará seguirá como líder del torneo, una fecha más, pero el equipo acumuló su tercer partido seguido sin conocer el triunfo, y eso molestó al técnico Paúl Vélez. Tras el empate a 1 con Delfín, la noche del viernes, lamentó que sus dirigidos no hayan aplicado ‘estrategias’ para conservar el 1-0. La igualdad llegó en los adicionales.

“Por más que sonría estoy con bronca. Hemos hablado de que debemos jugar contra todo y contra todos. Los partidos que se vienen van a ser así o más complicados y eso me preocupa muchísimo. Hay cosas de las que no quiero hablar, pero se ven muchas cosas feas y lamentablemente nos están pasando”, apuntó el estratega.

“En los últimos tres partidos pasaron cosas y muchos no las quieren ver a propósito. La bronca me da porque no luchamos contra eso, porque luchar contra eso es quemar tiempo, hacerse el lesionado o lo que sea”, detalló.

Macará, sin ser superior, se adelantó a través de un penal ejecutado por Galo Corozo (64m), tras una falta de Henry Cangá en contra de Juan Manuel Tévez. El empate fue obra de Williams Riveros (90m +2), momentos en que la hinchada del ídolo de Ambato ya festejaba lo que parecía un triunfo.

Fabián Bustos, DT de Delfín, a su vez, calificó como “injusto” el 1-0 y dijo que “arriesgaron mucho” para empatar. (D)