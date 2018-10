Diego Maradona: Los dirigentes son la "enfermedad" del fútbol

Ciudad de México -

Diego Maradona aseguró este viernes que el fútbol mundial está enfermo por causa de los dirigentes que quieren ser los protagonistas.

El técnico de Dorados de Sinaloa en la división de ascenso en México agregó que le gustaría volver a dirigir a la selección de Argentina.

El fútbol "está enfermo de dirigentes que quieren ser los protagonistas cuando los protagonistas son los jugadores de fútbol", dijo Maradona a la cadena Fox Sports.

"A nivel directivo estamos muy mal, incluso en Argentina. Yo le di mi voto a (Claudio) Tapia (presidente de la AFA), que no entiende nada de fútbol, pero a mí me traicionó porque llegó (Jorge) Sampaoli quien no tiene categoría para la selección de Argentina", señaló.

Maradona llegó a Dorados en septiembre pasado y su sorpresiva llegada al club de la segunda división generó elogios y polémicas.

El estratega de 57 años apuntó que si volviera a dirigir a la selección de Argentina, no llamaría a Lionel Messi hasta quitarle toda la presión que vive el jugador del Barcelona.

Maradona dirigió a la selección de su país entre 2008 y 2010 y la llevó a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, donde fue goleada 4-0 por Alemania.

"Sí sueño con volver a la selección (de Argentina) porque me fui cuando los jugadores pedían que me quedara. No lo llamo (a Messi) porque hay que sacarle presión, hay que sacarle el caudillo que queremos que sea", apuntó.

"Sacándole todas las cargas que hoy tiene en su espalda y haciéndolo jugar como yo quiero, lo llamo porque no hay otro Messi", aclaró.

Messi no ha vuelto a jugar con la "albiceleste" tras la salida del seleccionado en cuartos de final del Mundial de Rusia y estuvo ausente en los amistosos del equipo sudamericano de septiembre y de este mes. (D)