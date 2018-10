Esteban Dreer dice que Emelec no se confía del mal momento de Barcelona

Terminar con la racha de partidos sin ganar de visitante, es el objetivo que tiene Emelec, este domingo, cuando visite a su tradicional rival, Barcelona, en el Monumental.

Los eléctricos entrenaron este jueves, en el estadio Capwell, y previo a la práctica, el portero Esteban Dreer, señaló que su escuadra no se confía del hecho de los canarios no hayan podido ganar en ocho partidos.

“Va a ser un partido difícil , como todos los clásicos. Vamos a buscar el resultado como lo hemos hecho en todos los estadios, ellos tienen buenos jugadores y no podemos dejar espacios”, mencionó el guardameta de los millonarios.

[Video cortesía de Javier Ruiz, radio Sucre]

“No debemos confiarnos del hecho que Barcelona no haya podido ganar varios partidos, eso en los clásicos no cuenta, porque a veces sucede que el que no viene bien, gana”, agregó Dreer.

El portero, de 36 años, insistió que su escuadra tratará de pasar la asignatura pendiente de no ganar fuera del Capwell.

“En los dos últimos partidos buscamos los resultados pero no los conseguimos. Hemos dejado muchos espacios adelante. A veces es bueno jugar con el balón y cuando no lo tengamos debemos mantener el orden”, indicó el portero azul. (D)