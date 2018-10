Janio Pinto: No llevaría a Ariel Nahuelpán ni a la banca de suplentes

Janio Pinto cree que en Barcelona existe internamente “un ambiente muy pesado” y que la molestia en el plantel es una de las razones de la crisis que tiene a los canarios en séptimo lugar de la tabla, con ocho juegos seguidos sin ganar y lejos de la opción de adjudicarse la segunda etapa para buscar disputar el título con Liga de Quito.

El exvolante brasileño, campeón con los toreros en 1989, también habla de equivocaciones de la directiva como motivo del hundimiento amarillo, pero apunta al caso de Ariel Nahuelpán como motivo de una presunta inconformidad interna. Así lo comentó en el programa City Noticias, de Radio City.

“Lo de Barcelona viene desde el año pasado. Yo lo dije en una entrevista en esta misma radio. Barcelona empezó mal desde la pretemporada, no lo hizo bien y ese factor es significativo. Y ahora el problema que tiene con su técnico (Guillermo Almada) y en la producción de cada uno de los jugadores origina que le esté dando ventaja a Macará, un equipo que nadie esperaba que esté donde está (líder)”, dijo ayer Pinto.

Agregó: “Además, prescindieron de jugadores jóvenes como (Washington) Vera y (Érick) Castillo. Eso no lo entiendo, porque un equipo que quiere ser campeón no contrata futbolistas de más de 30 años –algunos de ellos no rinden lo suficiente– y deja ir a los más jóvenes”.

Pinto, goleador de 1988 con Liga (Q), se refirió a la demanda de Nahuelpán. “El ambiente en Barcelona no es bueno. Hay jugadores que no están contentos con lo que pasa (con el argentino). Yo, como entrenador, no llevaría a Nahuelpán ni a la banca. Sé cómo piensan los futbolistas y el técnico debería saber eso. Hay un ambiente muy desfavorable y muy pesado, y por eso no hay más victorias”.

¿Qué haría si fuera DT canario?, se le consulta a Pinto. Responde: “Una vez tuve una situación parecida en Macará en la Serie A. Tarde tomé la decisión al comenzar a utilizar a jóvenes. Con ellos comenzamos a ganar, pero ya era tarde. En Barcelona la alternativa es alinear jugadores más jóvenes, porque ellos quieren mostrarse; corren y marcan, y eso no pasa ahora en el equipo. Ahora algunos corren, pero no marcan; otros corren, pero son imprecisos. Lo correcto es darles la oportunidad a otros”.

Y si fuera dirigente, ¿qué haría? “Cuando asumió la nueva directiva de (José Francisco) Cevallos hicieron lo correcto al mantener a Almada y a la mayor parte del plantel base. Por eso lograron el título. Todo salió perfecto. Pero en este año las cosas cambiaron, las decisiones fueron totalmente equivocadas. Buscaron mirar hacia el lado político en lugar de estar metidos con el equipo y con la institución. Todos esos son errores y parece que ahora ya es tarde”.

Al final declaró: “En fútbol todo puede pasar y una victoria en el Clásico puede ser alentadora, pero no sé si cambiaría la muy difícil situación. Hay que poner el pecho y reconocer que hubo equivocaciones”. (D)