Erick Bretz, campeón de motocross, agrede físicamente a su novia por una publicación de Instagram

Erick Bretz, piloto de motocross oriundo de Belo Horizonte (Brasil), agredió físicamente a su novia luego de que le pidiera que borrara una foto publicada en Instagram asegurando que "las chicas que tienen novio no deberían poner fotos en las que muestren el escote", según lo comentado por la víctima, Melissa Gentz.

"Vuelvo a publicar esta foto porque mi ex la eliminó. Les pido a todas las mujeres que tengan el coraje de poner fin a las relaciones violentas como la mía. Todo comenzó con quejas por mis fotos en Instagram y luego por los mensajes que recibí. Un día me agarró el pelo y me dijo que tenía que recordar que yo era la mujer en esa relación", publicó Gentz junto a la fotografía.

Luego publicó varias fotos donde mostró las secuelas por la terrible golpiza que recibió por parte de su ahora expareja. "Me gusta mi lado izquierdo de la cara, desgraciadamente el lado que más marcó la violencia. Hoy fue el primer día que resolví pasar rímel y rubor en el lado derecho. No voy a ocultar las marcas de mi historia porque NINGUNA mujer necesita tener vergüenza o sentirse culpable de haber sido violentada", colocó en la descripción.

Según la denuncia, que radica en Florida, el joven piloto la tiró al suelo y la estranguló por unos segundos con sus piernas sobre el cuello. Posteriormente, la golpeó con una botella y la sacudió fuerte de los pelos.

Un vecino vio la situación e inmediantamente llamó al 911. El motociclista fue detenido y el mismo día puesto en libertad bajo fianza de 60.000 dólares con la prohibición de acercarse a Gentz, según el diario ABC de España. (D)