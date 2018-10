Cuatro bajas en Ecuador para los partidos amistosos ante Qatar y Omán

Cuatro jugadores quedaron marginados de la selección de Ecuador, que llamó de última hora al atacante Joao Plata y al zaguero Aníbal Chalá para los partidos contra Qatar y Omán, informó este lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El defensa Carlos Cuero (Deportivo Cuenca), el volante Renato Ibarra (América, México) y el delantero Romario Ibarra (Minnesota United, Estados Unidos) quedaron fuera del plantel por lesión, indicó la FEF.

Otro seleccionado excluido es el volante Jefferson Intriago. El jugador se quedará en el país por un pedido de la directiva de su plantel Liga de Quito.

El club ecuatoriano cedió en su lugar al defensa Chalá, quien junto al delantero Plata del Real Salt Lake de Estado Unidos completa la plantilla que viajará a Doha, para disputar el 12 y 16 de octubre los amistosos contra Catar y Omán.

Plata reemplazará a Renato y Romario Ibarra que tuvieron una destacada participación en los dos últimos amistosos de la 'tricolor' al marcar un gol cada uno en los partidos contra Jamaica y Guatemala, respectivamente.

El DT de Ecuador, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, consideró que "en esta gira vamos a estar más en un avión que entrenando y jugando, pero es bueno estar reunidos".

El DT colombiano, que llevó a Ecuador a su primer Mundial en 2002, aprovechará el viaje para conocer a los nuevos jugadores que convocó.

"Estoy tratando de conocer a los muchachos. Llevo como ocho o nueve jugadores que no los he tenido, que (solo) los he visto jugar", dijo el 'Bolillo' en declaraciones difundidas por la Federación.

En la convocatoria para la segunda ronda de amistosos el 'Bolillo' sumó ocho nuevos jugadores, incluidos dos de 19 años de edad. (D)