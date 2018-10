Fedeguayas hace una limpieza en escenarios

Tras hacerse público el estado de abandono y deterioro de los escenarios de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) este organismo, ayer en un recorrido organizado para los medios de comunicación, aceptó que varias instalaciones están en mal estado, pero que “no se están cayendo en pedazos”. Esa frase fue repetida por Pierina Correa Delgado –presidenta– y Rosa Edith Rada –administradora–.

En la pista atlética Víctor Emilio Estrada, mostrada por EL UNIVERSO el jueves pasado como estacionamiento de camionetas de Fedeguayas, Correa aseguró que eso fueron “dos casos puntuales”.

“Una razón fue porque se desalojó parte del parqueadero externo de la Federación (José Mascote y Luque) para hacer arreglos en la fachada del edificio. La segunda fue el 18 de septiembre, por la Asamblea; cuando eso ocurre se despeja todo el parqueadero frontal y como no había más espacio se ubicaron ahí (en la pista) algunos carros. No es cierto que este escenario sea estacionamiento de Fedeguayas”, justificó.

En el complejo de piscinas Cuatro Mosqueteros, la fosa de clavados está limpia. Mientras, en la de entrenamiento trabajadores cambiaban los azulejos y daban mantenimiento. Pero ante el pedido de ingresar a los túneles Rada respondió: “Estas piscinas fueron cerradas año y medio porque sus sistemas neumático y eléctrico estaban colapsados y era un peligro. Entre las reparaciones estará el túnel, la Secretaría (del Deporte) tiene toda la información. Dejarlos entrar es un peligro”. Añadió que en “15 a 20 días” estará rehabilitado.

Del ascensor del escenario mundialista, inutilizado para subir a las plataformas, como denunció EL UNIVERSO, Correa dijo: “La torre contaba con ascensor, pero como no se pagó se lo llevaron. Por esa razón es que hay escaleras. Esto no lo hizo la actual administración. Fue hace mucho tiempo”.

El recorrido continuó por el tradicional al estadio Modelo Alberto Spencer, que a diferencia de hace tres semanas tiene más césped, aunque con desniveles en el terreno. ¿Por qué no se puede mantener una cancha que fue de primer nivel? Según Correa, “porque cuesta dinero, si no me equivoco esto sale en alrededor de $ 1 millón”.

Sobre la pista atlética Jacobo Bucaram (está en el Modelo), la dirigente reconoció su mal estado y que solo un sector de esta se usa para entrenamiento. Afirmó: “La pista ya perdió su vida útil. Desde 2015 hacemos gestiones y vamos a cambiarla. Nos va a ayudar el Municipio, la Secretaría, y otra cantidad (de dinero) la pondremos nosotros y la empresa privada. La pista tiene problemas que nunca hemos negado”.

En tanto, en el coliseo Voltarie Paladines Polo las sillas plásticas que estaban destruidas ayer eran cambiadas. Pero sobre la cancha de básquet –sin duelas y sin aros–, Correa dijo que fue trasladada al Abel Jiménez Parra (parque Samanes) y que como es desmontable puede ubicársela en “cualquier momento”, el coliseo más que deportes alberga conciertos y eventos religiosos y políticos.

Donde no hay cambios es en el inacabado y maltratado coliseo de deportes de contactos, que se usa como bodega. Según Rada, el edificio tiene problemas “estructurales”. Correa explicó que ese inmueble “no constituye una prioridad porque no hay dinero para poder terminarlo”. (D)