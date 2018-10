Carlos Torres Garcés: Macará es líder porque lo ha permitido el Astillero

Carlos Torres Garcés, técnico campeón con Emelec en 1994, opina que Macará es puntero de la segunda etapa del torneo 2018 por lo que han dejado de hacer los dos equipos del Astillero; los azules no ganan de visita y Barcelona no triunfa en siete duelos consecutivos.

En diálogo con el programa City Noticias, en Radio City, Palillo comentó ayer: “Sin desmerecer al Macará, va primero porque Barcelona y Emelec se lo han permitido. Porque ambos han perdido puntos que se consideraban ganados”, dijo el esmeraldeño, que como volante se coronó con los millonarios (1979) y los toreros (1981).

¿Hasta cuándo le alcanzará a los ambateños, que pretenden adueñarse de la fase y enfrentar en finales a Liga (Q)?, se le preguntó a Torres Garcés. El entrenador dijo: “Le alcanzará todo lo que los equipos del Astillero le permitan. Sin desmerecer a sus jugadores y a su técnico (Paúl Vélez), que es un ecuatoriano y lo vamos a respaldar hasta el infinito, pero cuando se habla de fútbol hay que hacerlo descarnadamente: Macará no tiene un plantel como los dos del Astillero, y no tiene recursos como los de ellos. Uno concluye que en este campeonato, en esta segunda etapa, depende exclusivamente de los equipos del Astillero”.

Al profundizar en lo que hace el campeón vigente, Torres Garcés dijo: “Nos ha preocupado y nos sigue preocupando. Emelec, con opciones de ser primero, no puede ganar de visitante. Ese es un problema porque si un equipo solo gana de local, no podrá subir a los primeros lugares porque habrá otro que también gane en casa, pero rasguñará algún punto de visita. Esto no pasaba hace muchos años; es preocupante”.

Sobre las razones del mal rato eléctrico, analizó: “Me parece que tiene que ver con el plantel. A veces da la impresión de que Emelec tiene solo once jugadores y los que están en la banca y no son titulares no rinden en el mismo nivel que los que empiezan los partidos. Ya sucedió varias veces. Emelec entra con su equipo titular y las cosas van bien, pero cuando vienen los cambios se desvanece. No sé si tiene que ver con entrenamientos, con cuestiones psicológicas, o si los futbolistas que no están jugando están despreocupados de su cuidado personal”.

Y en el turno de Barcelona dijo: “Tiene un buen plantel, pero no rinde en su máximo nivel. Hay gente muy nerviosa alrededor de los futbolistas y eso da la impresión de que se transmite a la cancha. Iba primero, pero ahora la situación es grave porque desde la cabeza, que es el técnico (Guillermo Almada), lo que se transmite es desasosiego, dificultades, discusiones”.

Y “su preparador físico (Rubens Valenzuela) se mete a la cancha, el DT discute con todo el mundo y no se concentra en seguir el juego para ver qué variantes debe hacer cuando las cosas no van bien. Barcelona puede estar mal entrenado o los jugadores no están siendo muy profesionales”.

Emelec es uno de local y recientemente ni siquiera eso. El torneo se acerca a sus momentos decisivos y si no empieza a ganar ya, en Quito, las cosas se pondrán de mal color y sin esperanzas.

Carlos Torres Garcés, entrenador ecuatoriano

