Antonio Valencia se disculpa por dar 'me gusta' a una publicación que pedía la salida de José Mourinho

El capitán del Manchester United, Antonio Valencia, se disculpó por dar "me gusta" a una publicación en Instagram que pedía el despido del entrenador Jose Mourinho tras el empate 0-0 contra el Valencia por la Champions League.

El defensor ecuatoriano dijo que le había dado "like" a una publicación aparecida en una cuenta de un hincha que difunde fotos del jugador, pero que no había leído el texto que decía: "Es hora de que Mourinho se vaya".

"Ayer le di 'like' a una publicación en Instagram sin leer el texto que acompañaba a la imagen", escribió el jugador en Twitter el miércoles. "Ese no es mi punto de vista y pido disculpas por ello. Apoyo plenamente a mi entrenador y a mis compañeros y estamos dándolo todo para mejorar los resultados".

Medios británicos han informado que Valencia discutió con Mourinho, quien ha recibido fuertes críticas tras el peor inicio de temporada del club desde 1989-1990.

El Manchester United tiene 10 puntos en siete partidos en la Premier, donde se encuentra en la décima posición a nueve puntos del líder Manchester City. También fue eliminado de la Carabao Cup (Copa de la Liga) por el Derby County, un equipo de segunda división. (D)

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh

— Antonio Valencia (@anto_v25) 3 de octubre de 2018