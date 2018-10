Planificación de Rosalba Chacha apunta a Tokio 2020

Quito -

La ecuatoriana Rosalba Chacha es la actual monarca sudamericana de maratón con un registro de 2 horas, 35 minutos y 29 segundos que alcanzó en septiembre en Buenos Aires, paso que considera el inicio del camino para buscar el cupo a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sería su tercera cita, luego de Londres y Río de Janeiro.

Rosalba sonríe, y fuera de una lesión producto del esfuerzo, siente que cumplió con ella y con su equipo de trabajo.

“Teníamos la mira en la medalla, pensé en hacer menos tiempo, pero el clima no ayudó, también tuve una molestia que obligó a bajar el ritmo”, contó.

El esfuerzo le produjo un desgarro en el gemelo que llevará seis semanas de recuperación, un obstáculo mínimo para ir luego en busca del “gran objetivo” de llegar a Tokio.

“La próxima prueba será en los Panamericanos de Lima en el 2019, servirá para puntuar en la búsqueda del cupo, pero el tiempo en Argentina ya me ayuda a sumar puntos”, dijo la corredora del Team Herbalife.

Por ahora, la preparación está en manos de su equipo, pero el anhelo de la atleta de 35 años va más allá: “Espero que la medalla sirva para regresar al Plan de Alto Rendimiento”, dijo Chacha, excluida este año.

“Con dejarme fuera me dieron empuje para demostrar que un maratonista no es joven o viejo. Estoy bien conmigo, y si con esto vuelvo al plan será porque lo merezco. Esto no es de exigir, pero demuestro condiciones para que ser tomada en cuenta”, indicó Rosalba. (D)