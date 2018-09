Adrián Gabbarini: Podemos ganar el título sin jugar finales

El arquero titular de Liga de Quito, Adrián Gabbarini, afirmó no estar capacitado para dar el nombre de los clubes que lucharán hasta el final por ganar esta etapa, y más bien indicó que su equipo tiene argumentos para ser campeón de forma directa, sin necesidad de disputar finales.

La afirmación la hizo en la previa del duelo ante Barcelona, que se jugará este domingo (16H30), y sobre el cual el argentino sacó algunas conclusiones que le darían más probabilidades de éxito al albo en el Monumental.

"No me siento capacitado para decir qué equipos son candidatos a ganar la etapa. Hoy por hoy el puntero es Macará, tiene sus méritos, y sabe a lo que juega y deberá demostrar que no es por casualidad que está en la punta", analizó, y según él "todos siguen en la pelea en un torneo muy duro".

Se autocalificó como "muy positivo" y desde esa perspectiva apuntó: "Podemos ganar el título sin jugar finales", frase con la cual complementó una declaración inicial: "Siempre pienso en mejorar y en que las cosas van a salir bien. Recuerdo que a principios de año nadie nos daba de candidatos y ganamos la primera etapa", sostuvo.

Al analizar el duelo contra los toreros apuntó: "Nos va favorecer hacer un partido corto. Quitarles la pelota en la mitad de la cancha y atacarlos desde ahí. Si hacemos un partido largo, con grandes recorridos, lo podemos sufrir porque (Barcelona) tiene jugadores que manejan bien el balón. Eso pasó en el primer tiempo (la semana pasada en Quito) y lo sufrimos", refirió Gabbarini,

Además, aseguró que el duelo será "difícil" porque enfrentarán a un "equipo de jerarquía". "Es un rival que se juega a ganar la etapa y poder jugar la final. De nuestra parte, igual, está la responsabilidad de ganar esta fase , y por ello es un partido fundamental para nuestras aspiraciones", añadió.

Liga de Quito es séptimo en esta etapa con 14 puntos; mientras Barcelona, tercero (17). (D)