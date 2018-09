Kylian Mbappé, agradecido por el regalo de Pelé

París -

"Gracias por este magnífico regalo, Rey" Pelé, escribió en Twitter e Instagram el joven delantero del Paris SG Kylian Mbappé, posando junto a una camiseta del Santos dedicada por el triple campeón del mundo brasileño.

Suspendido en el partido de su equipo ante el Rennes el domingo (3-1), Mbappé tuiteó el domingo por la noche esa foto mostrando sonriente la elástica del club de siempre de Pelé, con la Torre Eiffel iluminada de fondo.

"De nada, Kylian Mbappé", respondió Pelé este lunes, también en Twitter. "Creo que tú tienes algo especial. Sólo tengo dos consejos para darte, sigue siempre humilde y continúa trabajando duro. Estoy seguro de que lo harás", escribió en inglés.

Pelé, de 77 años, ha alabado en más de una ocasión al joven prodigio galo. "Si Kylian sigue igualando mis récords así, tendré que volver a ponerme las botas...", tuiteó Pelé después de la final del Mundial-2018, en la que Mbappé, de 19 años, se convirtió en el goleador más joven en la final de un Mundial desde el legendario brasileño.

