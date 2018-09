‘Emelec, tímido de visita’, deja ir la punta en Manta

¿Qué hacemos con Emelec? Esa interrogante se plantearon Carlos Torres Garcés e Israel Rodríguez, exfutbolistas eléctricos, respecto a que los dirigidos por el argentino Mariano Soso son un equipo inofensivo e incapaz de vencer fuera del estadio George Capwell

La noche del sábado pasado, en el estadio Jocay, el campeón vigente perdió por cuarta vez en cinco presentaciones de visitante en la segunda etapa. Esta vez fue el Delfín el que derrotó (2-1) a Emelec, que se desdibuja lejos de Guayaquil.

“No se puede explicar qué pasa en Emelec. Cuando juega en el Capwell es arrollador, propone juego y es contundente. Sin embargo, cuando está fuera de su escenario se lo nota tímido y sin propuesta en ataque”, manifestó a este Diario Palillo Torres Garcés, ganador un título como volante (1979) y otro como entrenador con los azules (1994).

“No entiendo cómo Emelec quiere ir a la pelea por defender su título si no funciona de visitante. Incluso el gol (de Romario Caicedo), que aparentemente se anotó en fuera de lugar, no lo pudieron defender. Hay cosas que no se explican”, añadió Torres Garcés.

Con el criterio del Palillo coincidió Rodríguez, exportero millonario: los de Soso cambian su forma de jugar fuera del Capwell. “Emelec en casa es un equipo que ataca, que tiene un buen juego. Pero de visita no se sabe qué pasa. Ayer (el sábado anterior) se vio una escuadra que no tuvo conexión entre sus líneas, que tuvo problemas para salir al campo contrario”, expresó Rodríguez.

“No se le pueden restar méritos al rival. Delfín estuvo bien, lo hizo ver mal a Emelec. Soso debe replantear sus ideas cuando se actúa de visita. Si no se obtienen puntos afuera es difícil aspirar a ganar una etapa”, agregó el exguardameta.

‘Deuda’ del DT Soso

Mientras, el técnico Soso reconoció que su equipo tiene una ‘deuda’ respecto a vencer de visitante en esta segunda fase. Los eléctricos apenas han logrado un punto (ante Macará) de quince disputados.

“Tenemos una deuda interna. Nos habíamos trazado sostener situaciones anteriores (los triunfos en casa). Lamentamos no haber vencido ya que tenemos un objetivo claro en esta etapa”, expresó el argentino en la rueda de prensa posterior al duelo en Manta.

“Buscamos entregar respuestas no solo para contener (a los cetáceos), sino también para encontrar rutas en ataque, pero no las encontramos”, concluyó el estratega.(D)

1

Unidad de 15 posibles

Apenas un punto es el que ha rescatado Emelec en su campaña de visita en la segunda etapa. Los azules igualaron con Macará (1-1); perdieron cuatro duelos.

19

De mayo pasado

En esa fecha se registró la última victoria millonaria fuera del estadio Capwell. Fue por 0-2 ante Independiente del Valle, en el estadio Olímpico Atahualpa, en la primera etapa.