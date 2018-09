Albos quieren mantenerse 'muy por encima' de toreros

Golpeado no solo por la eliminación de la Copa Sudamericana sino porque los resultados no han sido satisfactorios en la últimas jornadas (no gana desde el 2 de septiembre), el equipo de Liga de Quito enfrenta este domingo (12:00) a Barcelona, y su zaguero Hernán Pellerano apuntó que buscarán mantener la supremacía sobre el torero.

"Más allá de que es un clásico, la historia dice que estamos muy por encima del rival y tenemos que mantener vivo eso. Eso depende de nosotros", resaltó el argentino, en clara alusión a que el albo nunca ha caído de local ante el canario en el Rodrigo Paz, escenario que se inauguró en 1997.

Luego, recordó que en la primera etapa le arrebataron el liderato a Barcelona en estas instancias cuando se enfrentaron en la fecha 11 y 12. "Esos 6 puntos fueron decisivos para ganar la etapa. Se vienen duelos claves y esperamos seguir ese camino", comentó.

El futbolista dijo que se aferran a la idea de sumar la mayor cantidad de puntos "para ganar la segunda fase y no jugar la final", algo en lo que concordó el técnico Pablo Repetto.

El estratega uruguayo reveló que quedó dolor tras la eliminación de la Sudamericana, pero dio vuelta la página y comenzó a vivir el duelo con Barcelona. "Será un partido importante por la historia que hay (Liga no ha caído en Casa Blanca). Los dos estamos en la pelea por el primer puesto, más allá de que Macará y Emelec han sacado una ventaja, pero aún restan muchos juegos", reflexionó.

En Liga (Q), el delantero Juan Luis Anangonó se recuperó de una dolencia muscular y será titular. En contrapartida, no podrán ser alineados los suspendidos Édison Realpe y Gastón Rodríguez.

Aparte, aún se recuperan de lesiones los defensas José Quintero y Andersson Ordóñez. El volante Fernando Guerrero indicó que hará todo lo posible por recuperarse de un golpe en la rodilla derecha para estar en el duelo frente a los toreros.