Diego Simeone y Julen Lopetegui coinciden en que expulsión a Cristiano Ronaldo fue injusta

La expulsión del delantero Cristiano Ronaldo en su debut con la camiseta de la Juventus en la Champions League fue injusta, coincidieron el viernes los entrenadores del Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Ronaldo, quien ganó el torneo cuatro veces con el Madrid y en otra oportunidad con el Manchester United, se vio involucrado en un choque con un rival que parecía no tener ninguna importancia, pero fue expulsado por el árbitro alemán Felix Brych a los 29 minutos del triunfo de su equipo 2-0 sobre el Valencia en España.

Las imágenes de televisión mostraron a Ronaldo en una disputa con el colombiano Jeison Murillo, quien se lanzó al piso quejándose por una falta. El portugués se acercó para recriminarle la acción y pareció tomarlo del pelo, antes de que varios jugadores de ambos equipos los rodearan en medio de una acalorada discusión.

"Con la evolución del VAR y viendo cómo expulsaron el otro día a Ronaldo hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. No parecía que había hecho absolutamente nada y termina expulsado por una situación que refleja el VAR. Ahora los árbitros tienen más ayuda en cuanto al juego, intensidad y lo que pueda pasar", dijo en rueda de prensa Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid.

Julen Lopetegui, quien llegó al Madrid justo cuando Ronaldo se marchó a la "Juve", coincidió con su colega argentino.

"He visto alguna imagen y todo el mundo me ha dicho que no era expulsión. Los errores a veces ocurren. El VAR ayuda a que no haya errores porque se ven las imágenes con tranquilidad. En este caso, como parece, si no fue una expulsión merecida se tomarán decisiones", remarcó. (D)