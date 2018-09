Esteban Dreer: ‘Hay que mantener orden’

A criterio de Esteban Dreer, portero de Emelec, su equipo ya se adaptó al esquema que implementa el técnico Mariano Soso y ahora la misión azul es lograr puntos en su visita al Delfín en Manta, este sábado.

Los eléctricos son los punteros del torneo con 19 puntos y en la fecha anterior se impusieron por 3-1 a El Nacional, mientras que los cetáceos son cuartos con 14 unidades y llegan a este compromiso con la motivación de haberse llevado un empate a 2 frente a Barcelona, en el estadio Monumental.

“Va a ser un partido difícil, Delfín es un rival que hace muy bien las cosas, que tiene jugadores de experiencia que manejan muy bien los tiempos y sobre todo es muy ordenado”, manifestó ayer Dreer, antes del entrenamiento que cumplieron ayer los millonarios en el complejo de Los Samanes.

“Para nosotros este compromiso es de gran importancia y tenemos que prepararnos de la mejor manera. No me interesa si estoy en buen momento o no. Lo más importante es mantener la humildad y el orden del equipo”, agregó el portero.

Dreer, de 36 años, resaltó la labor que cumple el entrenador Soso y señaló que su plantel ya se adaptó a la idea que plantea el adiestrador argentino.

“El entrenador ha logrado que el grupo empiece a conseguir los resultados con su manera de juego, siempre el trabajo y la humildad, los chicos que van llegando están con ganas enormes, se nota el trabajo”, expresó el apodado Rifle.

“Ahora con los jugadores que contamos, tenemos que adaptarnos de la mejor manera con balón y sin balón. Con este equipo hemos logrado muchas cosas por sobreponernos de momentos complicados”, añadió el arquero millonario.

Los eléctricos retornaron ayer a las prácticas. (D)