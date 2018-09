Barcelona gana y se acerca al puntero en la Liga Nacional de Básquet

Barcelona logró un triunfo importante el domingo pasado en el duelo que por la fecha 3, que estaba diferida, le tocó enfrentar a Punto Rojo, de Ibarra, en el coliseo Abel Jiménez Parra al que venció por 77 a 68, triunfo que lo ubica segundo en la tabla de posiciones, que la lidera Iccan, de Macas.

En este partido, el ecuatoriano Raúl Cárdenas se convirtió en el mejor encestador del equipo amarillo con 21 puntos; mientras que el norteamericano John Shodipo volvió a ser protagonista del plantel barcelonés al aportar con 20 unidades para el triunfo torero.

Por su parte, Carlos Carcelén encestó 10 puntos y el norteamericano Keith Bowman, que juega con la camiseta 13 y en otros partidos ha sido el mejor encestador, alcanzó 9.

El resto de canastas las marcaron Brandon Lee Cataldo, 8; Bernardo Morán, 4; Paulo Recalde, 3; y Édgar Bernal, 2.

En el cuadro ibarreño, los mejores encestadores fueron Eduard Caicedo, con 15 puntos; Engels Tenorio, 14; Daniel Lenny, 13; y Jarel Javon, 11.

Otros resultados

El resto de marcadores fueron: Triple E cayó, en Gualaceo, 72-90 ante HR El Oro; mientras que ABC también perdió en su casa, Santo Domingo, ante Iccan 56-73; Piratas de los Lagos, que juega de local en Ibarra, derrotó 85-82 a Guerreros, de Santo Domingo; mientras que el duelo Leones, de Riobamba, y Juvenil, de Vinces, se jugará el próximo 23 de septiembre.

La tabla de posiciones la encabeza Iccan, con 23 puntos y 145 canastas a favor; lo escolta Barcelona, con 22 unidades, más 55; Piratas de los Lagos, 21, más 76; y le siguen Guerreros, 19, más 123; Juvenil, 18, más 116; Punto Rojo, 17, más 22; HR El Oro, 16, menos 52; Leones, 14, menos 49; ABC, 14, menos 188; y Trile E, 13, menos 248.

En la jornada 13 que se juega hoy, a las 20:00, se enfrentarán, en el coliseo Raúl Baca Carbo, de Gualaceo, Triple E vs. Punto Rojo; en el coliseo Tsáchila, de Santo Domingo, ABC vs. HR; en el coliseo Luis Leoro Franco, de Ibarra, Piratas de los Lagos vs. Leones; a las 20:15, en coliseo Abel Jiménez Parra, Barcelona vs. Guerreros; y a las 20:30, en Vinces, coliseo Justo Morán, Juvenil vs. Iccan. (D)