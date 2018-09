Dr. Héctor Bohórquez: Juan Carlos Paredes tiene un cuadro epiléptico desde hace algún tiempo

Héctor Bohórquez, médico de la Selección de Ecuador, explicó la enfermedad que padece Juan Carlos Paredes que causó preocupación en la plantilla cuando tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital de Miami el pasado miércoles.

“En honor a la verdad no solo fue cansancio y deshidratación, tiene un cuadro epiléptico desde hace algún tiempo y también se comprobó que no tomó la cantidad adecuada de la medicación. Tomó muy poco o no la tomó. Un futbolista puede jugar con un cuadro epiléptico, si es medicado y cuenta con la supervisión necesaria”, reveló Bohórquez en una entrevista con la radio capitalina Área Deportiva.

No obstante, el médico aseguró que el jugador ya se encuentra bien y que es muy probable que juegue el domingo con Emelec, cuando los 'millonarios' reciban a El Nacional en el Capwell a partir de las 16H00.

“Estuve hablando con los neurólogos, muchas veces las crisis convulsivas también pueden ser por excesos de televisión, jugar demasiado juegos de video, pero está totalmente recuperado y pienso que va a jugar este fin de semana con Emelec”, indicó.

El galeno ecuatoriano explicó que un jugador que padece un cuadro epiléptico puede desenvolverse como una persona común y corriente siempre y cuando se lleve un respectivo control del mismo. “Solamente hay que llevarle un control. Es como una persona que es hipertensa y no se toma la pastilla. Parece que la dósis ha estado disminuida o él mismo la disminuyó”, concluyó. (D)