La FEF se está saltando la responsabilidad de la Copa América 2019, enfatiza Mario Canessa

Que la meta de la selección de Ecuador es el Mundial de Catar-2022, dicho -el pasado martes- por el propio presidente de la FEF Carlos Villacís, abrió una abanico de dudas sobre el proyecto Hernán Darío Gómez al mando de la Tricolor.

'Bolillo' sumó este mes dos victorias a su currículum en el país; no obstante, las primeras evaluciones que rindió la Tri fueron ante Jamaica (2-0) y Guatemala (2-0).

A criterio del radiodifusor Mario Canessa, la reciente declaración de Villacís con respecto a la nueva prioridad de la selección nacional (llegar a Catar), es un "error terrible".

Entrevistado en el programa City Noticias, de Radio City, Canessa se mostró contrario a que la FEF ya no considere la Copa América de Brasil-2019 un torneo para aspirar al título, sino en la clasificatoria mundialista que arranca en octubre del 2019.

"Es un error terrible de la directiva, diría yo, porque no creo que sea un recurso individual decirlo eso por parte del presidente de la FEF, debe ser consensuado por todo su directorio y la Comisión de Selecciones, y saltarse la responsabilidad de la Copa América (Brasil-2019) y ponernos a jugar ya la Eliminatoria de Catar-2022, es un despropósito. ¿Cómo nosotros podemos tener tal indiferencia para un torneo tan importante?".

Canessa hizo hincapié en "el mar de confusiones" que nuevamente han empañado varias resoluciones de la Ecuafútbol que van desde la contratación del técnico Gómez, los partidos amistosos que se están escogiendo, el proyecto, el momento de la contratación del DT y no darle importancia a la Copa América del próximo año, entre otras decisiones.

Sobre la declaración de 'Bolillo', quien dijo que la obligación de la selección es llegar a instancias finales de la Copa América Ecuador-2023, Canessa mencionó: "No me sorprende, aparte de que habla de una Copa América que todavía está en duda de que nosotros la hagamos acá porque hay un inconveniente que resolver en la Conmebol. Lo extraño es que había tanto apuro de contratarlo (al Bolillo) antes del Mundial, indicando que teníamos un compromiso tan serio como la Copa América. Ahora que estamos montandos ya en el proyecto Gómez, pues esta no importa. Aquí hay contradicciones totales". (D)