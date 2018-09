Miembros del Tribunal de Apelaciones que no asistieron a la audiencia fueron destituidos de sus cargos

José Miguel Mosquera, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, confirmó este miércoles que los miembros del Tribunal de Apelaciones que no asistieron a la audiencia por los casos de Michael Arroyo (Barcelona SC) y Carlos Arboleda (Macará) fueron destituidos de sus cargos.

"Se decidió cesar de sus cargos a los miembros del Tribunal de Apelaciones que no asistieron a la audiencia, con excepción de un miembro que se había excusado desde el día lunes", dijo Mosquera en declaraciones a la prensa.

Para el pasado viernes 7 de septiembre estuvo pactada la audiencia por parte del Tribunal de Apelaciones de la FEF para tratar las sanciones de los jugadores antes mencionados, además de las apelaciones presentadas por Olmedo y América de Quito (ambos de la Serie B). Sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo por falta de quórum.

Ante esto, el presidente de Barcelona, José F. Cevallos, había dicho públicamente que iba a pedir la destitución de los miembros que no habían asistido a la audiencia, afirmando que: “De no darse la audiencia, estamos aquí presentes para pedir la destitución de los miembros del Tribunal que no se presentaron”. En tanto, Alfaro Moreno, vicepresidente deportivo de la institución, mencionó que habían vivido un "bochorno".

Al no realizarse la audiencia donde pudo ser levantada la sanción para ambos jugadores, Arroyo no pudo ser parte del Clásico del Astillero que su equipo perdió 2-0 el domingo, mientras que Arboleda tampoco participó del empate sin goles de su equipo ante Delfín.

El pasado domingo la institución canaria compartió un comunicado en donde lamentaba lo ocurrido y solicitaba a la FEF la destitución de los miembros del Tribunal que no habían asistido a la audiencia.

Salvo Fernando Mayorga, quien se excusó con la debida anticipación, todos los miembros fueron destituidos de sus cargos. En lugar de Mayorga, el viernes 7, llegó a la FEF su alterna, Diana Veintimilla, pero no hubo el quórum en el Tribunal de Apelaciones para tratar el tema de Arroyo y Arboleda.

