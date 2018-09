Básquet: Barcelona, hoy ante HR en Samanes

Los hinchas y seguidores del básquet podrán observar hoy nuevamente al equipo de Barcelona que participa en la Liga Nacional de este deporte.

La representación torera, que viene de ganar 71-88 en la 10ª a Triple E UDA, en Gualaceo, recibirá hoy en el coliseo Abel Jiménez Parra, en el parque Samanes, a HR El Oro, que por su parte cayó 71-63 ante Piratas de Los Lagos, en Ibarra.

El juego de esta noche está programado para las 20:15, según el calendario de la Federación Ecuatoriana de Básquet, organizadora del torneo.

Barcelona, que está dirigido por Sandy Jaramillo, durante su partido en Gualaceo tuvo en los ecuatorianos Raúl Cárdenas y Carlos Carcelén a sus más altos valores, ya que se convirtieron en los mejores encestadores con 19 puntos cada uno. El resto de jugadores que aportaron con sus cestos fueron Manuel Hurtado y Keith Bowman, con 11 cada uno; Brandon Lee Cataldo y John Shodipo, con 10 cada uno; Paulo Recalde, 7; y Bernardo Morán, 1.

En el equipo austral el mejor jugador fue Malik Dia Jenkis, quien convirtió 34 puntos.

Los marcadores parciales en los cuatro cuartos que se jugaron en Gualaceo fueron 20-22, 41-40, 52-63 y 71-88.

Con este resultado, Barcelona se ubica en el tercer casillero con 16 puntos y 35 canastas a su favor. El segundo puesto del torneo lo ocupa Piratas de los Lagos, que venció 71-63 a HR El Oro y completó 16 unidades y 76 cestos a su favor.

El líder de la competencia es Iccan, de Macas, que en la décima fecha, jugada el pasado viernes, se impuso 53 a 71, como visitante, al club Guerreros de Santo Domingo, en el coliseo Tsáchilas, de Santo Domingo.

El resto de ubicaciones lo ocupan Guerreros, con 15 puntos y 134 cestos a su favor; Juvenil de Vinces, 14, más 81; Punto Rojo, 14, más 44; Leones, 12, menos 18; HR El Oro, 11, menos 78; ABC, 10, menos 169; y cierra la tabla Triple E UDA, con 10, menos 204 cestos.

La undécima jornada se jugará en su totalidad hoy con el siguiente programa. A las 20:00, en el coliseo Táschila, de Santo Domingo, ABC vs. Triple E UDA; coliseo Francisco Páez, de Otavalo, Punto Rojo vs. Pirata de Los Lagos; a las 20:15 jugará Barcelona ante HR El Oro, en el coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en el interior del parque Samanes; a las 20:30, en el coliseo Justo Morán Cornejo, Juvenil vs. Guerreros; y en el coliseo La Loma, en Macas, Iccan vs. Leones. (D)

759 Canastas a favor

Barcelona es el equipo más efectivo en la Liga Nacional de Básquet al haber conseguido esa cantidad de cestos en 9 partidos, lo que se convierte en la cifra más alta del torneo.

769 cestos en contra

El equipo de Triple E UDA, de Gualaceo, es el plantel que más canastas ha recibido en las 9 fechas que ha participado durante la Liga Nacional de Básquet Masculino.