Colombia no estaba tras el Director Técnico Juan Carlos Osorio

Bogotá -

La Federación Colombiana de Fútbol negó haberle ofrecido a Juan Carlos Osorio, o a cualquier otro entrenador, la dirección técnica de la selección en reemplazo del argentino José Pékerman, sin embargo, el actual estratega de Paraguay afirma lo contrario.

Pékerman anunció el pasado miércoles, después de seis años y medio en el cargo, que no seguiría al frente del equipo.

“No he tenido contacto con ningún técnico para reemplazar a José Pékerman... Yo con el profesor Osorio no he hablado y el Comité Ejecutivo (de la Federación) no tiene ninguna autorización para contactarlo... eventualmente algún miembro pudo hacerlo, pero no hay nada oficial”, sostuvo el presidente de la federación Ramón Jesurún luego del triunfo 2-1 de Colombia frente a Venezuela el viernes por la noche.

La salida de Pékerman causó gran impacto debido a que se esperaba que permaneciera hasta el Mundial de Catar 2022. “Apenas estamos asimilando la ida de Pékerman, no existe absolutamente nada”, concluyó Jesurún. (D)

2 mundiales

Bajo el mando del argentino José Pékerman, Colombia clasificó a los mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Los cafeteros llegaron a octavos de final en la cita rusa.