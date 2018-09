‘Nico’ Benalcázar, un posible tricolor

El torneo Juvenil Vaclav Jezek en República Checa, disputado en agosto pasado, es el logro más reciente de Nicolás Benalcázar Castillo con la selección sub-18 de Estados Unidos. El joven, de padre ecuatoriano, capitán de la sub-19 del New York City FC, espera que se cristalice su fichaje por el primer equipo neoyorquino, donde llegó a codearse con el italiano Andrea Pirlo y el inglés Frank Lampard (actualmente están retirados). No obstante, si el NYCFC no lo firma en los próximos meses, el destino del defensa sería la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte, donde le ofrecen una beca. Como Nico no domina el español, su padre intervino como traductor en la entrevista con este Diario.

¿Les han dado una fecha límite para la firma con el primer equipo del NYCFC?

Eso no lo sabemos. No se sabe exactamente cómo piensan (los directivos). Pueden decirle mañana, en un mes o dos.

¿Nicolás es paciente?

Somos pacientes. Él tiene 17 años, recién empezó el último año del high school; entonces vamos a ver qué pasa.

¿La evolución de la MLS motiva a Nico seguir jugando por ese país?

Sí, es un proceso, un cambio que nos tiene ilusionados a todos los muchachos. Por el momento él está siguiendo ese proceso; si lo llaman o lo convocan él seguirá adelante.

¿Su aspiración es que su hijo siga jugando en EE.UU?

Mi ilusión es que él se desarrolle, primero, como persona y de ahí que venga lo que sea. Lo que a él le haga feliz, ya sea por los EE.UU. o por lo que se pueda venir.

¿Cuántas veces ha sido convocado por EE.UU.?

Ha pertenecido a la selección desde la sub-16, ahí tuvo la suerte de hacer unas giras por Francia, Japón y unas giras internas. Con la sub-18 salió de gira internacional la semana anterior (en agosto) y ganaron un torneo en República Checa. Tiene 10 convocatorias.

¿Fueron contactados por la FEF para pruebas?

Le soy honesto: nadie ha dicho nada, con nadie hemos hablado. Ustedes son el primer medio con el que hablamos.

¿A su hijo le atrae el fútbol ecuatoriano?

Nosotros los vemos. El fútbol ecuatoriano es diferente a lo que se aplica acá. Nico jugó la Copa Generación Adidas, al que suelen invitar a Independiente del Valle. Él los enfrentó en marzo pasado (2-1 ganaron los del Valle).

¿Su jornada en NYCFC la combina con los estudios?

Estudia en la mañana (cursa el último año del high school), llega a la casa y de ahí tenemos que salir a la práctica porque entrenan a las 19:00. Hay muchas veces que lo llaman para que entrene con el primer equipo, entonces ahí entrena en la mañana.

En el primer equipo, ¿con quiénes ha jugado?

Con David Villa, con Pirlo... Tuvo contacto y jugó con Frank Lampard cuando él estaba aquí . Practicó bajo la dirección de Patrick Vieira (campeón mundial en 1998), entonces DT del equipo.

¿A Nicolás le tocó marcar a uno de esas figuras?

A Villa. Fue el más difícil.

¿Cumple otras funciones?

En la selección juega de defensa central, en el NYCFC juega en toda la parte de atrás, ya sea de lateral izquierdo, defensa central o lateral derecho. Es derecho, pero utiliza las dos piernas.

Las siguientes preguntas las respondió Nicolás Benalcázar. Sabe escribir bien en español, pero se animó a hablar del fútbol ecuatoriano y la Tricolor.

¿Le gustaría jugar por la selección de Ecuador?

Si me preguntan, ahí voy a pensarlo, pero ahora solo pienso en jugar acá (en EE.UU.). Pero no sé, si me preguntan voy a pensarlo.

Su padre dice que ven el fútbol ecuatoriano, ¿qué equipo le gusta?

A mi papá le gusta Barcelona, pero a mí siempre me ha gustado Emelec.

NYCFC vino a Guayaquil en febrero de 2017 para la reinauguración del Capwell.

Sí, lo vi. Mi compañero James Sands jugó allá, entonces vi todo el partido.

¿Qué le llamó la atención de ese partido amistoso?

El estadio (George Capwell) remodelado y ampliado, muy grande. Me gustó mucho. (D)