No hubo audiencia en el Tribunal de Apelaciones y Michael Arroyo se perderá el Clásico del Astillero

La audiencia solicitada por los dirigentes de Barcelona Sporting Club y Macará por los jugadores Michael Arroyo (BSC) y Carlos Arboleda (Macará), estaba pactada para la mañana de este viernes. Sin embargo, la misma no se celebró y ambos jugadores deberán cumplir con el resto de su sanción.

El motivo por el cual no se llevó a cabo la audiencia fue la ausencia de miembros del Comité, lo cual imposibilitó que se instale la sesión. El Dr. Manuel Picón, presidente del Tribunal, señaló que desconoce la razón por la cual dichos miembros no asistieron a la audiencia; misma de la que fueron notificados con la debida anticipación.

"No han concurrido los miembros necesarios para poder instalar esta sesion. No tenemos conocimiento de por qué las ausencias. Apegado en derecho como presidente del Tribunal, debo dar por concluida esta sesión. Lamento mucho esto. A mí, personalmente, me averguenza", señaló el directivo.

Por su parte, el presidente de Barcelona, José F. Cevallos, mostró su total malestar por la situación presentada la mañana y tarde de este viernes. “De no darse la audiencia por falta de quórum, estamos aquí presentes para pedir la destitución de los miembros del Tribunal de Apelaciones que no se presentaron, con Barcelona no se juega”, apuntó el mandatario amarillo.

Tanto Arroyo como Arboleda tenían una sanción de dos partidos por la tarjeta roja mostrada por el árbitro Daniel Salazar al finalizar el primer tiempo del compromiso entre toreros y ambateños, el pasado miércoles 29 de agosto en el estadio Monumental (1-1) por la fecha 7. Ambos jugadores habían cumplido con un partido de sanción en la fecha 8.

El extremo ambateño se perderá el compromiso ante Delfín, que se jugará el día domingo a las 12H00 en el estadio Jocay. Mientras que el futbolista canario se perderá el Clásico del Astillero ante Emelec en el estadio Capwell, el mismo domingo a las 18H00. (D)