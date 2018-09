Técnico Universitario, con plantel mermado, recibe a Deportivo Cuenca

Ambato -

Con la duda de alinear al delantero Paúl Marret, Técnico Universitario recibe a Deportivo Cuenca, en la apertura de la novena jornada. En su mejor momento, el Rodillo Rojo expone un invicto de cuatro jornadas ante un cuadro morlaco que apenas sumó un punto en sus últimas cuatro presentaciones.

Una inflamación en el tendón no permitió un normal desempeño de Marret en la semana de trabajo, lo que sería una baja sensible para Técnico. Se espera la recuperación del atacante guayaquileño, que aunque no ha conseguido anotar en 10 juegos con el equipo ambateño, ha sido pieza importante en el esquema que maneja el técnico Fabián Frías.

Entre las novedades médicas del Rodillo se cuentan problemas musculares de los zagueros Alejandro Prieto, Daniel Patiño y José Flor, aquejados por fatiga muscular; sin embargo, no tendría complicaciones para actuar ante los colorados, según el informe médico del club.

Colorados, ‘En deuda’

Con un punto en cuatro juegos, la situación del Cuenca es complicada, se ubica décimo en la etapa y en la clasificación general. “Estamos en deuda” dijo el golero Brian Heras, que habló de los problemas del equipo.

“Quizá lo que ensayamos en los entrenamientos no lo reflejamos en el campo de juego y eso nos ha pesado, nos ha faltado tiempo, cuando reaccionamos ya es tarde”, indicó. (D)

Técnico Universitario

Pinos; Patiño, Flor, Prieto, Caicedo; Mejía, Vélez, Armas, Chavasco; Jauch, Abraham. DT: Fabián Frías.

Deportivo Cuenca

Heras; Carabalí, Bedoya, Sosa, Cuero; Mosquera, Rodríguez; Martínez, Rojas, Preciado; Pita. DT: Richard Páez.

Árbitro: Roberto Sánchez.

Hora: 18:00.

Estadio: Bellavista.

Transmite: GolTV.