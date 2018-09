Filipe Luis no lo duda: Lionel Messi es el mejor del mundo

El defensa del Atlético de Madrid, Filipe Luis, en una entrevista para el medio brasileño Globosporte dejó en claro su preferencia con el astro argentino Lionel Messi, a quien denominó como "el mejor del mundo".

El brasileño además mostró su desacuerdo en que Messi no haya sido nominado entre los tres candidatos a llevarse el premio 'The Best' de la FIFA.

"El premio es para el mejor jugador del mundo. Para mí hoy es Messi. Como en los años anteriores. Cuando no llega, pierde credibilidad. No importa si alguien gana la Copa o la Champions, el mejor es él”, aseguró Filipe Luis. (D)