José Pékerman puso fin a 6 años como DT de Colombia

Bogotá -

El técnico argentino José Pékerman no seguirá al frente de la selección de Colombia tras un ciclo de seis años en el que la clasificó a dos mundiales consecutivos y un histórico pase a los cuartos de final de la edición de 2014.

La salida del estratega de 69 años fue anunciada este martes por el presidente de la Federación Colombiana de fútbol Ramón Jesurún y por el propio entrenador.

Pékerman clasificó a Colombia al Mundial de Brasil luego de 16 años de ausencia y en una campaña sin precedentes en más de medio siglo la instaló en cuartos de final, instancia en la que sucumbieron ante los anfitriones. También la llevó al reciente torneo en Rusia pero naufragó en los octavos de final al caer ante Inglaterra en los penales.

"Hoy el profesor José Pékerman ha manifestado su decisión de retirarse de la selección Colombia de mayores, da por cumplido un ciclo que fue altamente exitoso", dijo el presidente Jesurún, en rueda de prensa en Bogotá.

El directivo afirmó que Pékerman dejó el cargo por "una decisión absolutamente personal". "Jamás tomamos temas económicos", enfatizó Jesurún, aclarando versiones de prensa que apuntaban a diferencias monetarias.

Pékerman se va agradecido

"No hubo ningún tipo de condicionamientos, le han hecho mucho daño a la selección" con esas versiones, aseguró Pékerman en la conferencia de prensa. "La cantidad de mentiras y barbaridades que se han dicho no se dicen en otras partes".

¡No va más! Tras 6 años al mando de la Tricolor, un emocionado José Pekerman le dedicó estas palabras al pueblo colombiano luego de anunciar que no será más el entrenador. pic.twitter.com/sNua6UccXt — SportsCenter (@SC_ESPN) 4 de septiembre de 2018

El entrenador agradeció el apoyo que recibió en estos seis años en la tricolor. "En cada gol que hacíamos, en cada triunfo, yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos y eso lo he sentido permanentemente", agregó el DT.

Pékerman descartó tener ofertas de otros clubes o selecciones. Y Jesurún aseguró que Colombia no tiene "plan B" sobre un eventual reemplazo del entrenador argentino para encarar un nuevo proceso rumbo al Mundial Qatar-2022.

"Yo no me ofrezco a ningún lado cuando estoy sin trabajo. Esperé a que se cumpla mi contrato. Estuve en Bogotá desde que terminó el Mundial"

José Néstor Pékerman, ex DT de Colombia pic.twitter.com/41C6JooqQQ — Win Sports (@WinSportsTV) 4 de septiembre de 2018

"Hoy la Federación Colombiana de Fútbol no tiene ningún plan B, ningún plan C, ningún plan D, no tenemos candidatos ni nada, estamos apenas intentando asimilar la decisión que nos acaba de transmitir el profesor", explicó el directivo.

El contrato de Pékerman finalizó el 31 de agosto y la federación nombró como técnico interino a Arturo Reyes, quien dirigirá al combinado en los partidos amistosos previstos para el viernes ante Venezuela y el 11 de septiembre con Argentina. Ambos encuentros se llevarán a cabo en Estados Unidos. (D)