El 'hincha solitario' del Puerto Montt de Chile, nominado por FIFA al premio The Best al mejor fan

Santiago de Chile -

Sebastián Carrera, un hincha chileno del modesto club del fútbol Puerto Montt (sur), manifestó su sorpresa tras enterarse este lunes de su nominación al premio The Best al mejor fan, distinción que entregará por primera vez la FIFA.

En octubre del año pasado, Carrera fue el único hincha del Deportes Puerto Montt que viajó 1.500 km para alentar a su equipo ante el Coquimbo en un partido de la Primera B de Chile. La imagen de Carrera alentando sólo a su equipo dio la vuelta al mundo ganándose el apelativo del "hincha solitario", y posteriormente la nominación de la FIFA.

"Me enteré por la prensa, nadie me había avisado. Esto me tomó totalmente de sorpresa. Realmente nunca lo había pensado ni imaginado", dijo Carrera al medio electrónico Emol.

La historia de Carrera comenzó cuando llegó sólo al estadio Francisco Sánchez Rumoroso del Coquimbo, en el norte de Chile, lo cual causó curiosidad a los organizadores del partido quienes le consultaron si lo acompañaban más hinchas del Puerto Montt.

La organización, al percatarse de que era el único, igualmente acomodó a Carrera en la galería designada al equipo visitante, y apostó guardias de seguridad para cuidarlo, ante la extrañada mirada del resto de los presentes a ese partido, que finalmente ganaría Puerto Montt 2-1 para alegría de su solitario hincha.

"Estoy agradecido y que mi club se haga conocido es más bonito todavía. Espero que la gente reconozca que Puerto Montt existe dentro del fútbol mundial", afirmó el hincha.

[VIDEO] El hincha solitario que dí a conocer por su fanatismos de #PuertoMontt Sebastián Carrera fue nominado al premio The Best entregado por la @FIFAWorldCup acá la entrevista de ese día en el estadio @diario_titular @RumboaPrimeraCL @primerabdechile pic.twitter.com/seXqIOvn8m — ale argandoña (@kandyuc) 3 de septiembre de 2018

Carrera deberá competir por el cetro de mejor hincha del año con los fanáticos de Japón, Perú y Senegal que estuvieron presentes en el Mundial de Rusia.

Su singular historia

Todo empezó en octubre del 2017, recuerda hoy diario El Clarín, cuando el fixture del torneo de Primera B señaló que el Deportes Puerto Montt debía visitar a Coquimbo Unido.

Para todos los hinchas del Albiverde acompañar al equipo se convirtió en una misión imposible por los 1.500 kilómetros que separan Puerto Montt, ubicada al Sur de Chile, de Coquimbo, en el Norte del país trasandino. Salvo, claro, para Sebastián, quien no dudó: revisó sus bolsillos y empezó a juntar el dinero necesario para pagar un boleto de micro, lo único que estaba a su alcance.

El viaje duró dos días y, pese al cansancio, valió la pena: el domingo 22 de octubre de 2017, Deportes Puerto Montt ganó 2-1, con goles de Jorge Guajardo y Leandro Delgado (Fabián Torres anotó el descuento para el local). Sin embargo, la nota de color del día fue justamente Sebastián. Es que al llegar al estadio se dio cuenta de que el único hincha de Puerto Montt era él.

Tan destacada y valorada fue su proeza que varios jugadores le dedicaron el triunfo, como Juan Pablo Arbazúa, y hasta Arturo Vidal, ídolo de la selección chilena y hoy en el Barcelona, reconoció semejante muestra de cariño: "Este es un hincha de corazón", escribió en Instagram en aquel momento.

"Dejé a mi mujer y a mi hijo en casa y fueron dos días de viaje muy cansados, pero valieron la pena. Lo más importante es apoyar y gritar los 90 minutos por mi equipo. Estar junto al Albiverde es como estar junto a mi familia. Lo llevo en mi corazón", explicó Carrera, quien recibió con alegría la noticia de su candidatura al premio The Best.

El ganador se conocerá el próximo 24 de septiembre, en una ceremonia organizada en el Royal Festival Hall, de Londres. Y aunque Carrera todavía no sabe si podrá viajar, nadie lo descarta. La distancia no es un problema para él. (D)