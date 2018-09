El ecuatoriano Alberto Miño participa en la bundesliga de microtenis

Alberto Miño es el primer microtenista tricolor que ha jugado en dos de las ligas más importantes de Europa: la francesa, primero, y la alemana, actualmente.

Compite afuera del país, pero acaso ¿no podía desarrollarse acá?

Me vine a Europa porque el nivel del tenis de mesa de Ecuador es muy bajo. No hay una liga para mantenerse jugando y elevar el nivel. Aparte, la capacitación de los técnicos no es muy buena y uno no se puede dedicar solo a jugar este deporte.

¿Cómo califica el nivel del microtenis ecuatoriano?

La verdad que es muy bajo porque han existido muchos inconvenientes como cambios de presidentes, la sala que había ya no existe porque fue cedida al patinaje, falta capacitación a los técnicos, falta voluntad en los jugadores de mejorar y no se invierte mucho dinero allí.

¿Cómo se podría elevar el nivel del microtenis?

Se debería empezar con una liga superbásica y poco a poco buscar apoyo privado.

¿Cree lejano que en Ecuador haya una liga?

No creo que sea difícil. Todo es organización entre clubes, empresa privada, personas que amen y practiquen este deporte. Se puede jugar en cualquier lugar y sería ideal porque se elevaría el nivel.

¿Cree que para mejorar técnicamente se debe salir a jugar en el exterior?

Sí. Creo que es primordial y hay que considerar que se aprende bastante de la experiencia y enfrentarse a jugadores con distinto estilo de juego. Ayuda porque uno aprende desde cómo y en qué forma se debe entrenar en la parte física, técnica-táctica.

¿Cómo está su carrera actualmente en Alemania?

Considero que va superbién. Voy mejorando en el ranking mundial. Estaba 200 en el mundo, ahora voy 118. Mi objetivo es entrar al top 100 y clasificar a unos Juegos Olímpicos.

¿En qué club juega?

Estoy en el Borussia Dortmund, que participa en la bundesliga de tenis de mesa, equipo de fútbol que tiene filiales de tenis de mesa como el resto de equipos.

Antes solo futbolistas salían al exterior. Su caso es muy singular. ¿Cómo fue su fichaje?

El tenis de mesa no es muy conocido, ni muy remunerado. En el 2009 estaba en la ecuatoriana de microtenis Jeanine Cuadros de Freire y tenía como asesor al inglés Ian Marshal, y conocí al exjugador Gustavo Ulloa. Ellos me aconsejaron y me recomendaron, hubo la oportunidad de salir y tuve la valentía de hacerlo. Claro, en esto tienen mucho que ver mis padres, quienes siempre me han apoyado desde que empecé a jugar este deporte.

¿Existe otro deportista de microtenis en Europa?

Sí, Iván Proaño, él vive cerca a Berlín y juega por un equipo de esa localidad que está en la cuarta división y participa en el Regional.

¿Cuál es el formato en la bundesliga?

Similar al que aplican en el fútbol. Son 10 equipos y juegan de local y visitante. Comienza a finales de agosto la primera etapa y termina en diciembre; mientras que la segunda fase se inicia en enero y finaliza en abril.

¿Quiénes integran su equipo?

Están un alemán, un ruso, un húngaro y yo.

¿Qué fue lo más difícil para adaptarse en Alemania?

Creo que su cultura.

¿Qué opina de las frases de Jorge Delgado (presidente de la natación): Ecuador es un país enfermo de fútbol; y de Omar Quintana (exdirigente de Emelec): Estamos intoxicados de fútbol?

En eso tienen razón porque somos un país futbolero. A todo el mundo le gusta el fútbol, incluso a mí. Igual hay que masificar otras actividades que también nos han dado muchas alegrías.

¿Aparte de jugar qué más realiza en Alemania?

Estudio economía por internet en una universidad de Londres.

¿Qué ha pensado para el futuro, volverá a Ecuador?

La verdad eso es complicado de decidir ahora, ya que creo que me queda mucho tiempo para siquiera plantearme dejar este deporte. Lo que sí es cierto es que extraño a mi país, a mi familia, pero solo el tiempo lo dirá.

Para elevar el nivel del tenis de mesa en Ecuador debe crearse una Liga básica para que, poco a poco, clubes o empresas se interesen por este deporte.

Alberto Miño, microtenista

