Los pases gol de Jefferson Montero que le valieron un premio en la Championship

Media hora de juego fue suficiente para que el Swansea City voltee el marcador ante el Millwall con dos pases gol del ecuatoriano Jefferson Montero, el pasado sábado en partido de la Championship.

Montero ingresó al minuto 66 con un resultado adverso para el cuadro galés. Murray Wallace (61m) había adelantado a los del sudeste de Londres, que jugaron en su estadio The Den.

Pero, el extremo riosense ingresó de revulsivo colaborando en la remontada con dos pases suyos.

Montero controló un pase a profundidad sobre el costado izquierdo, se sacó la marca de un defensa y sirvió el balón a Kyle Naughton (75m), quien con potente remate de derecha decretó el 1-1 parcial.

El gol del triunfo lo elaboró el ecuatoriano tras una corrida desde su propio campo y más adelante realizar dos combinaciones que concluyó con el tanto de Oliver McBurnie (84m). El escocés nada más tuvo que empujar el servicio del ex Emelec.

Con el triunfo de visitante el Swansea sumó once unidades y se ubica séptimo en una liga que disputan 24 clubes. El Leeds United del argentino Marcelo Bielsa es líder del campeonato con 14 puntos. (D)

Thank you everyone for my birthday messages #29. The year before was very hard for me and now I’m stronger than ever. We won a very difficult game and all together will do our best. GoD , @SwansOfficial #jackarmy pic.twitter.com/cwcS41ujsL

— Jefferson Montero (@JeffMONTERO23) 1 de septiembre de 2018