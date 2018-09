Miler anota y reencuentra a Xolos con el triunfo liguero

Miler Bolaños reencontró al Tijuana con el triunfo en la Primera División de México, al anotar el único gol con el que los Xolos doblegaron (1-0) al Necaxa, luego de seis jornadas sin vencer en el torneo.

En la noche del pasado viernes, el tricolor celebró su segunda anotación en el Torneo Clausura 2018. La registró a los 86 minutos, en el estadio Caliente de Tijuana.

El exfutbolista de Emelec recibió el balón en campo de los Rayos, condujo por el centro hacia el área rival y fabricó una pared con el argentino Juan Martín Lucero, antes de batir de derecha y a un costado al guardameta Hugo González.

Tijuana no vencía en la liga local desde el pasado 21 de julio, en la fecha inaugural, cuando superó en casa al Guadalajara. Desde entonces, registraba tres derrotas y tres empates, en uno de los cuales –con Cruz Azul– Bolaños había abierto su cuota goleadora en la campaña.

Ahora, Tijuana posee 9 puntos y se ubica en la décima tercera posición de la clasificación, mientras que el Necaxa se queda con ocho unidades, en décimo quinto lugar.

El próximo reto de los Xolos los llevará a Jalisco, donde deberán medirse con el Atlas, actualmente en la zona baja de la tabla de posiciones.

En otros resultados del último viernes, el Querétaro venció en campo del Morelia (1-4), mientras que el Puebla hizo prevalecer su localía ante el Monterrey (2-1).

El canadiense Lucas Cavallini firmó un tanto sobre la hora y Puebla (90) se levantó de la lona y puedo remontar.

En la noche de este sábado jugaban Cruz Azul (1º) vs. Veracruz (16º), León (11º) vs. Pumas (7º), Tigres (9º) vs. Atlas (18º) y Guadalajara (10º) vs. Pachuca (14º).

La fecha 8 del Clausura mexicano se completa este domingo con los duelos Toluca-Santos (12:00) y Lobos BUAP-América (16:00). (D)