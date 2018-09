Johan Padilla pide ‘mano dura contra el racismo’

Quito -

Johan Padilla, arquero de El Nacional, vivió con indignación –el pasado 10 de agosto– una agresión racista en su contra, en el estadio Bellavista de Ambato. El futbolista de 26 años iba a hacer un saque, cuando la hinchada de Técnico Universitario gritó insultos discriminatorios. “Respeto” pide Padilla, quien afirma que en otros escenarios ha sido ofendido sin que los árbitros reaccionen. A la vez exhorta a la Ecuafútbol a imitar a la FIFA, que castiga con dureza el racismo en el balompié. Dice que no ha recibido apoyo de la Agremiación de Futbolistas de Ecuador (AFE), pero sí de varias organizaciones sociales. Y de su DT Eduardo Favaro, que estimó que esos casos deben quedarse dentro de la cancha, Padilla dijo que si la cosa fuera al revés los ofendidos reclamarían.

¿En Ambato fue la primera vez que recibió agresiones racistas de hinchas?

No, me ha pasado varias veces. En la mayoría de estadios hay actos de racismo y eso causa incomodidad porque no deja trabajar bien. En los estadios de Cuenca, en el de Liga de Quito, Liga de Loja y en Ambato es donde más he sentido el racismo.

¿Cuál fue su reacción en el Bellavista ante los insultos?

Lo tomé con tranquilidad, con mucha paciencia. Le dije al árbitro (Marlon Vera) lo que pasaba, pero él, de forma prepotente al pensar que yo estaba ‘quemando’ tiempo, me respondió con un insulto. Me dijo: ‘Ch... juega rápido’. Él sabía lo que pasaba, pero no hizo un alto en el partido.

¿Antes había denunciado casos similares? ¿Qué le dijeron los árbitros?

Algunos se hicieron de ‘ojos ciegos’ y dejaron que todo

siga. Otros sí reaccionaron de buena manera haciendo una pausa porque saben que eso incomoda. A otros jueces no

se les puede decir nada.

¿Lo ha respaldado la AFE?

No ha habido un acercamiento de ellos, pero sí la solidaridad de organizaciones (sociales)

de Esmeraldas que son defensores de los temas de los afroecuatorianos. Ellos sí me respaldaron y me ayudaron.

¿Quiénes son ellos?

Son organizaciones que defienden los derechos de los negros y desde hace muchos años combaten el racismo. Para ellos es conveniente que la denuncia la haga una persona pública.

¿Cuál es su punto de vista de que la FEF no actúe de oficio, cuando no hay informe arbitral pese a que la FIFA combate y castiga los actos racistas?

Hace tiempo se debió poner mano dura en este tema. Se tuvo que poner un alto. Debería haber sanciones o un reglamento que estipule que los estadios donde haya actos racistas deben ser suspendidos. Hay muchas formas para combatir.

¿Conoce de un colega que haya sufrido racismo?

En mi club lo han sufrido Javier Quiñónez, Daniel Angulo, Bryan de Jesús; también sé de colegas como Yerry León, del Técnico; José Ayoví (Barcelona), Robert Arboleda (era de Católica, ahora está en el Sao Paulo ) y otros más. Son situaciones que incomodan y queremos que nos respalden. En todos los clubes hay gente negra. La Selección se basa en gente negra. Queremos respeto.

Javier Quiñónez denunció racismo de parte de Gastón Rodríguez, jugador de Liga (Q) ¿escuchó esos insultos?

Sí (escuché), pero para mí fue un tema de la calentura del juego. Eso llevó (a Rodríguez) a expresarse de esa manera. Él debe entender que en su equipo también hay mucha gente de raza negra con la cual comparte los 365 días del año. Creo que no lo dijo por odio, sino por calentura.

Hay personas como el DT Eduardo Favaro, de El Nacional, cuando se le consultó sobre la denuncia de Quiñónez dijo que son cosas que quedan en la cancha. ¿Qué opina?

Solo digo que si las cosas fueran al revés igual se incomodarían. Intentarían darle realce (al tema) y alzar la voz para que todos escuchen la incomodidad que se siente al escuchar esos gestos (racistas). El profe (Favaro) tiene razón. Fue por calentura del momento.

¿Cómo se puede acabar con este problema?

Lo más importante es que se haga conciencia de que la persona (agredida con insultos racistas) se siente mal y que se le causa un gran daño mental y psicológico. Además los hijos sufren. Uno, como adulto, tiene el cerebro más fuerte, pero sería feo que a un hijo le hagan bullying por ese tema. Ojalá se acabe en algún momento. Blancos, negros, mestizos, indios debemos ser una sola unidad y hacer un solo puño por la igualdad.

¿Estos actos racistas desconcentran?

Sí, puede pasar, pero en el sentido de que da indignación al no poder hacer nada cuando se escucha esos términos (racistas). Da mucho enojo. Se sigue jugando, pero dan ganas de que se pare todo. Hay un momento en que todo cansa y dan ganas de lanzarse contra esas personas porque todo tiene un límite.

¿Puede haber una mala reacción del jugador agredido racistamente?

Cada persona es dueña de su estado de ánimo y cada uno actúa como se siente. Yo puedo seguir jugando, pero esto afecta más a los futbolistas jóvenes. (D)

500 dólares de multa

Esa cifra impone la Comisión de Disciplina de la FEF a los clubes cuyos aficionados emitan gritos racistas por primera vez. El monto de la multa aumenta si esas manifestaciones persisten.