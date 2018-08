Darío Tempesta, convencido de que llegará con Aucas a la Copa Sudamericana

Quito -

El argentino Darío Tempesta llegó este viernes a Quito para hacerse cargo de la dirección técnica de Aucas, en reemplazo del cesado Luis Soler, y aseguró que en el equipo hay material humano para clasificar a la Copa Sudamericana, objetivo trazado por la directiva.

"He revisado videos y tengo un pantallazo muy fuerte de lo que es Aucas. Es un equipo que se defiende bien y que por ahí le falta mayor llegada al área rival. El objetivo es claro y hay que entrar a una copa y eso es posible porque hay material", declaró a su arribo.

El entrenador aseguró que regresar al club "no es una revancha" personal, en alusión a que este año no se le renovó el contrato luego de ascender al ídolo quiteño a la serie A, en noviembre del 2017.

"Los momentos no los manejamos nosotros. A veces no se da cuando pudo ser, pero se da más adelante, pero no es una revancha. Es un club al que quiero mucho, con el cual logramos algo muy importante y además estimo a la dirigencia", añadió, y explicó que los diálogos para su regreso comenzaron el miércoles (esa noche Aucas cayó 2-0 ante Emelec).

El cuadro oriental es octavo en la clasificación general con 34 puntos, luego de 29 fechas jugadas. En esta etapa es penúltimo con 5 unidades. Este sábado recibe a Delfín, desde las 18:00 locales, en el estadio Gonzalo Pozo. (I)